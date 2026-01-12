"Я заставил их платить 5%": Трамп назвал себя спасителем НАТО
- Дональд Трамп заявил, что он спас НАТО, заставив страны-члены увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП.
- Трамп отметил, что без него НАТО не существовало бы, и что он не планирует выводить США из Альянса.
Президент США Дональд Трамп заявил, что он спас НАТО. По словам политика, без его вмешательства Североатлантический альянс уже бы не существовал.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".
Что Трамп говорит о НАТО?
Во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One Дональд Трамп заявил, что именно благодаря его политике страны-члены НАТО согласились существенно увеличить расходы на оборону.
Я тот, кто спас НАТО. Я тот, кто заставил их платить 5% от ВВП (на оборону, – 24 Канал)... Это было 2%, и они не платили. Теперь они платят 5%. Я тот, кто спас НАТО,
– подчеркнул американский лидер.
По словам Трампа, если бы он не был президентом США, "НАТО не было бы".
Отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность вывода США из НАТО, Дональд Трамп отметил, что такой шаг мог бы расстроить Альянс.
Возможно, НАТО сэкономило бы много денег. Но мне нравится НАТО,
– подытожил президент.
Важно! Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также заявлял, что если Альянс не будет тратить 5% ВВП на оборону, через несколько лет Россия может стать значительно сильнее стран НАТО.
Страны НАТО обеспокоены судьбой Гренландии
По данным СМИ, Дональд Трамп приказал командованию сил специальных операций США подготовить план вторжения в Гренландию. Эту идею блокирует высшее военное руководство.
Военные Дании, которая является частью НАТО, должны немедленно открывать огонь в случае вторжения на Гренландию, не дожидаясь приказов, в соответствии с правилами ведения боя, действующими с 1952 года, и это остается в силе.
Бывший премьер Франции Доминик де Вильпен предупредил, что в случае вторжения США станут "врагом" для европейских членов НАТО, а ситуация станет исторической для альянса.