"Я заставил их платить 5%": Трамп назвал себя спасителем НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что он спас НАТО. По словам политика, без его вмешательства Североатлантический альянс уже бы не существовал.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Читайте также Крах НАТО: в Дании сделали мрачный прогноз из-за аппетитов Трампа по Гренландии

Что Трамп говорит о НАТО?

Во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One Дональд Трамп заявил, что именно благодаря его политике страны-члены НАТО согласились существенно увеличить расходы на оборону.

Я тот, кто спас НАТО. Я тот, кто заставил их платить 5% от ВВП (на оборону, – 24 Канал)... Это было 2%, и они не платили. Теперь они платят 5%. Я тот, кто спас НАТО,

– подчеркнул американский лидер.

По словам Трампа, если бы он не был президентом США, "НАТО не было бы".

Отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность вывода США из НАТО, Дональд Трамп отметил, что такой шаг мог бы расстроить Альянс.

Возможно, НАТО сэкономило бы много денег. Но мне нравится НАТО,

– подытожил президент.

Важно! Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также заявлял, что если Альянс не будет тратить 5% ВВП на оборону, через несколько лет Россия может стать значительно сильнее стран НАТО.

Страны НАТО обеспокоены судьбой Гренландии