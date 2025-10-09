Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что намерен совершить поездку на Ближний Восток. Он планирует визит в конце этой недели.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Белом доме 8 октября, информирует 24 Канал со ссылкой на телеканал CNN.

Что известно о намерении Трампа посетить Ближний Восток?

Трамп заявил, что может посетить Ближний Восток в воскресенье, поскольку переговоры по заключению соглашения о прекращении войны в Секторе Газа продвигаются. Он отметил, что визит может состояться уже 12 октября.

"Они очень хорошо справляются. У нас там замечательная команда, замечательные парламентарии, и, к сожалению, замечательные парламентарии есть и на другой стороне", – сказал Трамп.

Как отметил лидер Штатов, по вышеуказанному поводу он уже разговаривал со своей командой.

"Я думаю, что это произойдет, есть хорошие шансы, что это произойдет. Я могу поехать туда в конце недели, возможно, в воскресенье. На самом деле, посмотрим, но есть очень хорошие шансы, что переговоры идут очень хорошо", – добавил он.

Президент США отметил, что если он поедет на Ближний восток, то отправится или 11 октября, или 12 октября, одновременно он не уточнил, в какую именно страну Ближнего Востока отправится.

Ситуация между Израилем и ХАМАС: последние новости