Американський лідер Дональд Трамп повідомив, що має намір здійснити поїздку на Близький Схід. Він планує візит наприкінці цього тижня.

Про це він повідомив під час спілкування із журналістами у Білому домі 8 жовтня, інформує 24 Канал з посиланням на телеканал CNN.

Дивіться також Трамп заявив, що закінчити війну в Україні важче, ніж на Близькому Сході, і звинуватив Путіна

Що відомо про намір Трампа відвідати Близький схід?

Трамп заявив, що може відвідати Близький Схід у неділю, оскільки переговори щодо укладення угоди про припинення війни в Секторі Гази просуваються. Він зазначив, що візит може відбутися вже 12 жовтня.

"Вони дуже добре справляються. У нас там чудова команда, чудові парламентарі, і, на жаль, чудові парламентарі є і на іншій стороні", – сказав Трамп.

Як зазначив лідер Штатів, з вищевказаного приводу він уже розмовляв зі своєю командою.

"Я думаю, що це станеться, є хороші шанси, що це станеться. Я можу поїхати туди наприкінці тижня, можливо, в неділю. Насправді, подивимося, але є дуже хороші шанси, що переговори йдуть дуже добре", – додав він.

Президент США зазначив, що якщо він поїде на Близький схід, то вирушить або 11 жовтня, або 12 жовтня, водночас він не уточнив, до якої саме країни Близького Сходу вирушить.

Дивіться також "Газа у вогні": для чого Ізраїль розпочав нове вторгнення та чому в ООН кажуть про геноцид

Ситуація між Ізраїлем та ХАМАС: останні новини