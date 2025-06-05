Трамп заявил что "понимает" Путина после спецоперации "Паутина"
- Дональд Трамп заявил, что понимает Владимира Путина после успешной операции Украины.
- Трамп повторил, что полномасштабного вторжения России в Украину могло бы не произойти, если бы он победил в выборах 2020 года.
- Трамп отметил, что российский лидер "потерпел удар" и предположил, что Путин хочет захватить Украину полностью.
Президент США Дональд Трамп заявил, что понимает Владимира Путина после недавней успешной операции Украины, в рамках которой нанесли удары по 4 военным аэродромам России.
Соответствующее заявление он сделал в четверг, 5 июня, во время совместного брифинга с немецким канцлером Фридрихом Мерцом в Овальном кабинете. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
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Какое заявление сделал Трамп
Американский президент вновь повторил свои прошлые заявления о том, что, мол, полномасштабного вторжения России в Украину не произошло, если бы он победил на выборах президент США в 2020 году вместо Джо Байдена.
Комментируя последние действия Владимира Путина после телефонного разговора, который состоялся в среду, 4 июня, Дональд Трамп ответил, что российский диктатор, якобы "потерпел удар", имея в виду недавнюю успешную операцию СБУ.
Он сам наносил удары, поэтому я это понимаю. Но он получил сильный удар. И я не думаю, что он играет в игры,
– заявил президент США.
В то же время он предположил, что Владимир Путин на самом деле хочет захватить Украину полностью.
Напомним, Служба безопасности Украины 1 июня провела беспрецедентную и уникальную спецоперацию по одновременному поражению 4 военных аэродромов в тылу России, где дислоцируется авиация агрессора.