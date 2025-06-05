Соответствующее заявление он сделал в четверг, 5 июня, во время совместного брифинга с немецким канцлером Фридрихом Мерцом в Овальном кабинете. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Какое заявление сделал Трамп

Американский президент вновь повторил свои прошлые заявления о том, что, мол, полномасштабного вторжения России в Украину не произошло, если бы он победил на выборах президент США в 2020 году вместо Джо Байдена.

Комментируя последние действия Владимира Путина после телефонного разговора, который состоялся в среду, 4 июня, Дональд Трамп ответил, что российский диктатор, якобы "потерпел удар", имея в виду недавнюю успешную операцию СБУ.

Он сам наносил удары, поэтому я это понимаю. Но он получил сильный удар. И я не думаю, что он играет в игры,

– заявил президент США.

В то же время он предположил, что Владимир Путин на самом деле хочет захватить Украину полностью.

Напомним, Служба безопасности Украины 1 июня провела беспрецедентную и уникальную спецоперацию по одновременному поражению 4 военных аэродромов в тылу России, где дислоцируется авиация агрессора.