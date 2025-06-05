Фридрих Мерц заявил, что он согласен с Дональдом Трампом относительно этой войны и "того, насколько она ужасна".

По словам политика, сейчас они ищут способы остановить ее как можно быстрее.

Я сказал президенту перед тем, как мы сюда зашли, что он является ключевым лицом в мире, которая сейчас действительно может это сделать, оказывая давление на Россию. Мы еще вернемся к этой дискуссии позже, чтобы обсудить, как мы можем действовать совместно – европейцы и американцы. Я считаю, что мы все обязаны что-то с этим сделать сейчас, чтобы остановить эту войну после трех с половиной лет, что является действительно ужасным,

– подчеркнул Мерц.