Фрідріх Мерц заявив, що він погоджується з Дональдом Трампом щодо цієї війни та "того, наскільки вона жахлива".

За словами політика, наразі вони шукають способи зупинити її якнайшвидше.

Я сказав президентові перед тим, як ми сюди зайшли, що він є ключовою особою у світі, яка зараз дійсно може це зробити, чинячи тиск на Росію. Ми ще повернемося до цієї дискусії пізніше, щоб обговорити, як ми можемо діяти спільно – європейці та американці. Я вважаю, що ми всі маємо обов'язок щось із цим зробити зараз, щоб зупинити цю війну після трьох із половиною років, що є справді жахливим,

– підкреслив Мерц.