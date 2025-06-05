Трамп назвав розмову із кремлівським диктатором хорошою, проте не такою, яка призведе до негайного миру. Громадський діяч, член республіканського клубу імені Рональда Рейгана, член Республіканської партії Борис Пінкус розповів 24 Каналу, що багато хто серед республіканців незадоволений політикою президента. Крім того, спікер Палати представників США Майк Джонсон вважає, що проти Росії якомога швидше треба ввести жорсткі санкції.

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"Ця розмова огидна. Трамп зараз перебуває під колосальним тиском своїх же однопартійців", – підкреслив Пінкус.

Трамп розчарував однопартійців

Член Республіканської партії зауважив, що більшість сенаторів у Сполучених Штатах Америки підтримують введення жорстких санкцій проти Росії.

Цей закон може бути прийнято і без погодження Дональда Трампа, якщо Сенат проголосує. У такому випадку лідер США буде змушений погодитись на це.

На наш сором дзвінок (Трампа до Путіна – 24 Канал) дуже вдарив по наших надіях. Ми дуже надіялись, що чудовий крок ЗСУ дасть можливість президенту підтримувати Україну, яка вміє за себе постояти,

– сказав Борис Пінкус.

Він зауважив, що Україна успішно захищається, атакуючи саме військові цілі Росії, а не цивільні, як це роблять окупанти. Українські війська протидіють ворогу, застосовуючи власні сили.

Це викликає захоплення великим українським народом, який має таку армію. Армія України підтвердила, що вона сьогодні головна у світі. Саме у світі, не лише у Європі, адже демонструє справді чудеса, рухаючись до своєї мети,

– додав член Республіканської партії.

Нагадаємо, 1 червня 2025 року СБУ здійснила масштабну операцію під назвою "Павутина", завдавши ударів по чотирьох стратегічних авіабазах Росії, серед яких "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". За даними джерел, дронами було уражено щонайменше 41 літак, зокрема бомбардувальники Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3 та інші стратегічні борти. Операція була складною логістично, а її реалізацію координували особисто президент Володимир Зеленський і керівник СБУ Василь Малюк.