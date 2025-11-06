Трамп заявил, что Путин просил его урегулировать войну в Украине
- Дональд Трамп заявил, что Путин якобы попросил его урегулировать войну в Украине.
- По словам президента США, это было во время их последнего разговора.
Глава Белого дома рассказал о последнем разговоре с Путиным. Дональд Трамп заявил, что во время разговора российский диктатор якобы попросил его урегулировать войну в Украине.
Об этом глава Белого дома сказал во время выступления со сцены Американского бизнес-форума в Майами, информирует 24 Канал.
Что Путин якобы просил у Трампа?
Президент США заявил, что 2 недели назад глава Кремля обращался к нему с просьбой помочь в урегулировании войны в Украине.
Я разговаривал с ним (Путиным – 24 Канал) две недели назад, и он сказал, мол, мы пытались урегулировать эту войну десять лет и не смогли этого сделать. Вы должны урегулировать это,
– рассказал Трамп.
Также Трамп отметил, что ему удавалось решить "некоторые подобные вопросы за час" без всякой помощи от ООН, но не уточнил, что именно имеет в виду.
Окончание войны в Украине: последние новости
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер совершил свой первый визит в Киев, во время которого он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Дипломат отметил, что во время разговора высказал мнение о необходимости скорейшего завершения этой войны.
Недавно Дональд Трамп также предположил, что войну в Украине удастся урегулировать уже через несколько месяцев. Причиной этому может стать желание Путина возобновить торговлю с США.