Трамп заявил, что сегодня поговорит с Путиным

Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время проведет беседу с Владимиром Путиным. Разговор состоится 8 июля.

Об этом президент США заявил во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре, сообщает 24 Канал.

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Что известно о предстоящей беседе Путина и Трампа?

Путин хочет быстро завершить войну, я сегодня поговорю с ним,

– сказал Трамп.

Американский лидер также отметил, что много раз разговаривал с Путиным по телефону, а с Зеленским – реже. По мнению главы Белого дома, российский диктатор хочет завершить войну.

Кроме того, по словам американского лидера, условия России "становятся мягче", а сама война оказалась для Москвы сложнее, чем она ожидала.

Также Дональд Трамп традиционно заявил, что "войны не было бы, если бы он был президентом США".

Напомним, что американский лидер поговорил с Владимиром Путиным по телефону 4 июля. Президенты обсудили войну в Украине, а президент США в очередной раз подтвердил готовность выступить посредником для скорейшего достижения мира.