Трамп неожиданно заявил, что защитит Польшу от России
- Дональд Трамп заявил, что США защитят Польшу, если Россия продолжит эскалацию.
- Россия отрицает свою причастность к атаке дронов на Польшу.
10 сентября случился беспрецедентный инцидент. Почти двадцать российских дронов атаковали Польшу. Не менее сенсационной была реакция Дональда Трампа. 21 сентября президент США сделал новое заявление. Оно тоже удивило.
Американский лидер смог лишь сказать, что он очень "разочарован" атакой российских беспилотников на Польшу, и хочет надеяться, что она была ошибочной, а не целенаправленной, передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Что нового сказал Трамп о российской провокации в отношении Польши?
21 сентября Дональд Трамп сказал журналистам, что США примут участие в защите Польши, если Россия продолжит эскалацию.
Заметим, что сам Кремль не признает своей вины. Россияне цинично заявили, что, мол, неизвестно, чьи именно были дроны, которые залетели в Польшу.
Более того, Москва воспользовалась отсутствием адекватной реакции со стороны НАТО на вторжение БПЛА в Польшу, и пошла на другие провокации. Так, 13 сентября российский дрон почти час кружил уже над Румынией. А 19 сентября три вражеских истребителя нарушили воздушное пространство Эстонии на 12 минут. Дональд Трамп снова не сделал надлежащее заявление. Президент США притворился, что, мол, ему еще не сообщили детали инцидента с российскими самолетами в Эстонии.
Что известно о реакции НАТО на последние провокации России?
- 12 сентября генсек НАТО Рютте заявил, что Альянс начинает операцию "Восточный страж", чтобы укрепить восточный фланг после атаки российских беспилотников на Польшу.
- Миссия НАТО "Восточный страж" будет развернута в Румынии и Польше для укрепления обороны восточного фланга Альянса.
- Операция будет состоять из двух этапов: размещение военных на границе с Беларусью и формирование противоударного блока для противодействия российским беспилотникам и ракетам.
- Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал страны НАТО закрыть небо над Украиной.
- Чешский президент Петр Павел в свою очередь предлагает членам Альянса сбивать российские истребители, которые нарушают их воздушное пространство.