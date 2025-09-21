10 сентября случился беспрецедентный инцидент. Почти двадцать российских дронов атаковали Польшу. Не менее сенсационной была реакция Дональда Трампа. 21 сентября президент США сделал новое заявление. Оно тоже удивило.

Американский лидер смог лишь сказать, что он очень "разочарован" атакой российских беспилотников на Польшу, и хочет надеяться, что она была ошибочной, а не целенаправленной, передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Что нового сказал Трамп о российской провокации в отношении Польши?

21 сентября Дональд Трамп сказал журналистам, что США примут участие в защите Польши, если Россия продолжит эскалацию.

Заметим, что сам Кремль не признает своей вины. Россияне цинично заявили, что, мол, неизвестно, чьи именно были дроны, которые залетели в Польшу.

Более того, Москва воспользовалась отсутствием адекватной реакции со стороны НАТО на вторжение БПЛА в Польшу, и пошла на другие провокации. Так, 13 сентября российский дрон почти час кружил уже над Румынией. А 19 сентября три вражеских истребителя нарушили воздушное пространство Эстонии на 12 минут. Дональд Трамп снова не сделал надлежащее заявление. Президент США притворился, что, мол, ему еще не сообщили детали инцидента с российскими самолетами в Эстонии.

Что известно о реакции НАТО на последние провокации России?