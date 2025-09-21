Трамп несподівано заявив, що захистить Польщу від Росії
- Дональд Трамп заявив, що США захистять Польщу, якщо Росія продовжить ескалацію.
- Росія заперечує свою причетність до атаки дронів на Польщу.
10 вересня трапився безпрецедентний інцидент. Майже двадцять російських дронів атакували Польщу. Не менш сенсаційною тоді була реакція Дональда Трампа. 21 вересня президент США зробив нову заяву. Вона теж здивувала.
Американський лідер спромігся лише сказати, що він дуже "розчарований" атакою російських безпілотників на Польщу, і хоче сподіватися, що вона була помилковою, а не цілеспрямованою, передає 24 Канал із посиланням на Clash Report.
Що нового сказав Трамп про російську провокацією щодо Польщі?
21 вересня Дональд Трамп сказав журналістам, що США візьмуть участь у захисті Польщі, якщо Росія продовжить ескалацію.
Зауважимо, що сам Кремль не визнає своєї провини. Росіяни цинічно заявили, що, мовляв, невідомо, чиї саме були дрони, які залетіли до Польщі.
Ба більше, Москва скористалася браком адекватної реакції з боку НАТО на вторгнення БпЛА у Польщу, і пішла на інші провокації. Так, 13 вересня російський дрон майже годину кружляв вже над Румунією. А 19 вересня три ворожі винищувачі порушили повітряний простір Естонії на 12 хвилин. Дональд Трамп знову не зробив належну заяву. Президент США прикинувся, що, мовляв, йому ще не повідомили деталі інциденту з російськими літаками в Естонії.
Що відомо про реакцію НАТО на останні провокації Росії?
- 12 вересня генсек НАТО Рютте заявив, що Альянс розпочинає операцію "Східний вартовий", щоб зміцнити східний фланг після атаки російських безпілотників на Польщу.
- Місія НАТО "Східний вартовий" буде розгорнута в Румунії та Польщі для зміцнення оборони східного флангу Альянсу.
- Операція складатиметься з двох етапів: розміщення військових на кордоні з Білоруссю та формування протиударного блоку для протидії російським безпілотникам і ракетам.
- Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав країни НАТО закрити небо над Україною.
- Чеський президент Петр Павел своєю чергою пропонує членам Альянсу збивати російські винищувачі, які порушують їх повітряний простір.