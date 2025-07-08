"Я сказал Путину, что разбомблю Москву": в CNN показали запись с закрытой встречи Трампа

Журналисты обнародовали аудиозаписи с нескольких фандрейзинговых событий в Нью-Йорке и Флориде в 2024 году, на которых Дональд Трамп разговаривал более откровенно, чем публично. Он заявил, что угрожал Путину, если тот нападет на Украину.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что Дональд Трамп говорил на записях

Во время закрытой встречи с донорами в 2024 году Трамп заявил, что пытался сдержать Владимира Путина от нападения на Украину, угрожая "разбомбить Москву".

Я сказал Путину: если ты пойдешь в Украину, я разбомблю, черт возьми, Москву. Говорю тебе, у меня не будет выбора. А он говорит: "Я тебе не верю". Но на 10% таки поверил,

– говорит Трамп.

Также он утверждал, что передавал подобное предупреждение председателю КНР Си Цзиньпину. По словам Трампа, он обещал Си Цзиньпину разбомбить Пекин, если Китай нападет на Тайвань.

Он подумал, что я сумасшедший, но у нас никогда не было проблем,

– сказал Трамп о Си.

Записи с закрытых встреч стали публичными благодаря журналистам Джошу Доуси, Тайлеру Пейджеру и Айзеку Арнсдорфу, которые использовали их в своей книге "2024". Кампания Трампа отказалась комментировать содержание аудио.

В CNN подчеркнули, что на записях Трамп говорит более откровенно, чем публично, чтобы понравиться состоятельным донорам. Он выражает жесткую внешнеполитическую позицию, заявляет о плане депортации студентов-протестующих и утверждает, что "люди на социалке всегда голосуют за демократов".

Трамп вспомнил о разговорах с Путиным и Си, пытаясь заверить, что смог бы предотвратить войны в Украине и Секторе Газы, если бы был президентом, а не Джо Байден.