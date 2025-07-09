Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.

Дивіться також Трампу – 79: велика біографія лідера США, усе про скандали, замахи та нелюбов до України

Що Дональд Трамп казав на записах

Під час закритої зустрічі з донорами у 2024 році Трамп заявив, що намагався стримати Володимира Путіна від нападу на Україну, погрожуючи "розбомбити Москву".

Я сказав Путіну: якщо ти підеш в Україну, я розбомблю, чорт забирай, Москву. Кажу тобі, у мене не буде вибору. А він каже: "Я тобі не вірю". Але на 10% таки повірив,

– каже Трамп.

Також він стверджував, що передавав подібне попередження голові КНР Сі Цзіньпіну. За словами Трампа, він обіцяв Сі Цзіньпіну розбомбити Пекін, якщо Китай нападе на Тайвань.

Він подумав, що я божевільний, але у нас ніколи не було проблем,

– сказав Трамп про Сі.

Записи з закритих зустрічей стали публічними завдяки журналістам Джошу Доусі, Тайлеру Пейджеру та Айзеку Арнсдорфу, які використали їх у своїй книзі "2024". Кампанія Трампа відмовилася коментувати зміст аудіо.

У CNN підкреслили, що на записах Трамп говорить більш відверто, ніж публічно, щоб сподобатися заможним донорам. Він висловлює жорстку зовнішньополітичну позицію, заявляє про план депортації студентів-протестувальників і стверджує, що "люди на соціалці завжди голосують за демократів".

Трамп згадав про розмови з Путіним і Сі, намагаючись запевнити, що зміг би запобігти війнам в Україні та Секторі Гази, якби був президентом, а не Джо Байден.