Трамп заявил, что в вопросе окончания войны США "ближе с одной стороной, чем с другой"

Дональд Трамп сделал новое заявление о войне в Украине. Он заявил, что Соединенные Штаты в вопросе мира "ближе с одной стороной, чем с другой".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента США в интервью NBC News.

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Что нового сказал Трамп о войне в Украине

На вопрос журналистки о том, приблизились ли Соединенные Штаты к достижению мирного соглашения об окончании войны России против Украины, Дональд Трамп ответил коротко: "Надеюсь".

Я считаю, что мы ближе к одной стороне, и, возможно, не так близки к другой, но увидим. Я бы не хотел говорить, к какой из них мы ближе,

– заявил президент США.

Говоря о подписанном соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной, Дональд Трамп отметил, что это "хорошая договоренность для американского народа", из которой можно получить редкоземельные полезные ископаемые.

В то же время американский президент снова не забыл попенять на своего предшественника демократа Джо Байдена, сказав, что "Байден дал Украине 350 миллиардов долларов", а также снова сказал, что это "война Байдена".

"Это война Байдена. Это была война, которая никогда бы не произошла, если бы я был президентом. Это ужасная, ужасная война. И я вижу кадры солдат через, знаете, спутник, которые такие, просто такие ужасные", – сказал республиканец.

Он также заявил, что, по его данным, в Украине в среднем в неделю "гибнут 5 тысяч солдат", правда, он не уточнил, говорил ли об украинцах, или об оккупантах, или же вообще об общем числе потерь на фронте обеих сторон.

Кроме того, Трамп сказал, что он хочет решить проблему войны в Украине, и, "если я могу спасти 5 тысяч душ, то я просто охотно это сделаю".