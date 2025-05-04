В интервью "Meet the Press" на телеканале NBC президент США дал четкий намек на то, что он покинет Белый дом в конце второго срока. Хотя "есть много людей, которые продают кепки с 2028 годом" (год следующих выборов), и многие республиканцы просят баллотироваться еще раз.

"Но это не то, чем я хочу заниматься. Я хочу прожить четыре замечательных года и передать эстафету кому-то, в идеале - великому республиканцу, великому республиканцу, чтобы он продолжил дело", - сказал Трамп.

Еще в марте он говорил о том, что не шутит, говоря о третьем сроке. Однако по его словам, не было официальных встреч, посвященных обсуждению конкретного пути, например, через избрание Джей Ди Венса, который затем передает должность президента.



