Трамп заявил, что Зеленскому и Путину придется пойти на уступки ради соглашения

Дональд Трамп заявил, что Зеленский и Путин могут заключить мирное соглашение. Однако для этого им придется пойти на определенные уступки.

Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на слова американского лидера.

Что сказал Трамп о мирном соглашении между Россией и Украиной?

Президент США подчеркнул, что идти на уступки сложно, но лидерам Украины и России придется договориться, чтобы завершить войну.

Никто не хочет идти на уступки, но и Путину, и Зеленскому придется сделать уступки, чтобы заключить соглашение,

– сказал Трамп.

Напомним, 28 июля Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Белом доме. Президенты обсудили активизацию дипломатического процесса, вопросы производства перехватчиков для систем Patriot и другие шаги по усилению безопасности Украины.

По словам Зеленского, стороны договорились возобновить переговорный процесс на всех уровнях для скорейшего достижения справедливого мира.

Ранее Financial Times писало, что встреча 28 июля могла стать для Украины лучшей возможностью с начала второго президентского срока Трампа вернуть мирные переговоры в активную фазу. По данным журналистов, украинские представители считают, что прямые контакты советников президентов уже способствовали изменению позиции Трампа в отношении войны и Украины.