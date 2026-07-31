Про це пише Clash Report з посиланням на слова американського лідера.

Що сказав Трамп про мирну угоду між Росією та Україною?

Президент США підкреслив, що йти на поступки складно, але лідерам України та Росії потрібно буде домовитися, щоб завершити війну.

Ніхто не хоче йти на поступки, але і Путіну, і Зеленському доведеться зробити поступки, щоб укласти угоду,

– сказав Трамп.

Зазначимо, 28 липня Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися в Білому домі. Президенти обговорили активізацію дипломатичного процесу, питання виробництва перехоплювачів для систем Patriot та інші кроки для посилення безпеки України.

За словами Зеленського, сторони домовилися відновити переговорний процес на всіх рівнях для якнайшвидшого досягнення справедливого миру.

Раніше Financial Times писало, що зустріч 28 липня могла стати для України найкращою нагодою від початку другого президентського терміну Трампа повернути мирні переговори в активну фазу. За даними журналістів, українські представники вважають, що прямі контакти радників президентів уже сприяли зміні позиції Трампа щодо війни та України.