Про це повідомляє Financial Times.

Що відомо про зустріч Трампа та Зеленського?

За оцінками джерел видання, це може бути найкраща можливість для України від початку другого президентського терміну Трампа отримати нову військову підтримку та повернути переговори про мир в активну фазу.

Переговори відбудуться через 17 місяців після напруженої зустрічі Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті, яка поставила під загрозу відносини між Києвом і Вашингтоном. Однак зараз ситуація змінилася: українські представники вважають, що прямі контакти між радниками двох президентів допомогли змінити ставлення Трампа до війни та позиції України.

Головним завданням Зеленського буде переконати Трампа, що підтримка України відповідає інтересам США. Також український президент прагне використати особистий контакт з американським лідером, оскільки вважає, що саме під час прямих зустрічей має найбільший вплив на нього.

Однією з ключових тем переговорів стане військова допомога. Київ хоче прискорити постачання систем протиповітряної оборони Patriot, а також поглибити співпрацю у виробництві озброєння.

Раніше Зеленський розповідав Financial Times, що Трамп позитивно оцінював українську кампанію далекобійних ударів по енергетичних об’єктах Росії. За словами президента України, американський лідер почав інакше сприймати перебіг війни та більше звертати увагу на результати, яких Україна досягає на полі бою.

Президент Трамп хоче бути там, де є успіх,

– зазначав Зеленський, пояснюючи, що для американського лідера важливими є не лише особисті переконання, а й політичні фактори та бажання завершити війну.

Також FT повідомляє, що під час попередніх контактів на саміті НАТО Трамп погодився надати Україні дозвіл на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot. Для Києва це стало важливим сигналом щодо готовності Вашингтона продовжувати оборонну співпрацю.

Окремою темою зустрічі може стати посилення тиску на російського диктатора Володимира Путіна. Зеленський планує закликати США прискорити постачання зброї, посилити санкційний тиск на Москву та підтримати дипломатичні зусилля щодо припинення війни.

Водночас Дональд Трамп під час переговорів перебуватиме під тиском різних політичних груп у США. Частина його прихильників виступає проти довгострокової підтримки України, однак останнім часом у таборі американських республіканців з’явилися ознаки зміни ставлення до Києва.

Financial Times також звертає увагу на нещодавній візит до України американської активістки Лори Лумер, яка раніше виступала проти допомоги Києву. Після поїздки вона заявила, що частина американського правого середовища перебуває під впливом російської пропаганди. Цей сигнал у Києві сприйняли як можливість вплинути на дискусію всередині табору прихильників Трампа.

Зауважимо, що зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 28 липня відбудеться у закритому форматі без присутності журналістів. Речник глави держави Сергій Никифоров зазначив, що представників медіа до переговорів не допустять, а із заходу очікуються лише офіційні фотографії.

Переговори Зеленського і Трампа розпочнуться о 9:30 за місцевим часом (16:30 за Києвом). Опісля у графіку українського лідера заплановані переговори з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Згодом Зеленський візьме участь у Національній церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом.

Крім того, увечері президент України зустрінеться із сенаторами – співавторами законопроєкту Ліндсі Грема щодо вторинних санкцій проти Росії, а також іншими представниками Конгресу США.