Дональд Трамп сделал заявление о России. Впрочем, не совсем ясно, что он имел в виду.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Трампа в его соцсети.

Что написал Трамп о России 17 августа?

Его сообщение очень короткое и, как всегда, не содержит деталей.

Большой прогресс с Россией. Не переключайтесь!

– написал президент США.

В дальнейших сообщениях он раскритиковал СМИ и добавил: "У меня была замечательная встреча на Аляске насчет глупой войны Байдена". Именно так он охарактеризовал агрессию России против Украины – к тому же накануне встречи с Зеленским в Вашингтоне.

Трамп традиционно упрекнул Байдена, мол, если бы он был лидером США, то война бы не началась. И указал, что медиа искажают правду, потому что якобы плохо освещали его саммит с Путиным, в то время как Трамп остановил 6 войн.

Одновременно с постом Трампа появилось заявление Уиткоффа, которое, вероятно, проливает свет на события. Уиткофф заявил, якобы Москва пошла на уступки по 5 регионам и что США и Россия договорились о "надежных гарантиях безопасности" для Украины.

Однако спецпредставитель Трампа уточнил: уступки, на которые согласилась пойти Россия, "не поглотят всю Украину". А о гарантиях безопасности еще будут говорить с Зеленским 18 августа.

Таким образом, заявления американской стороны очень противоречивы и, скорее всего, еще будут уточняться и обрастать подробностями.