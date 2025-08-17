Дональд Трамп зробив заяву про Росію. Втім, не зовсім зрозуміло, що він мав на увазі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Трампа в його соцмережі.

Що написав Трамп про Росію 17 серпня?

Його повідомлення дуже коротке і, як завжди, не містить деталей.

Великий прогрес з Росією. Не перемикайтесь!

– написав президент США.

У подальших дописах він розкритикував ЗМІ та додав: "Я мав чудову зустріч на Алясці щодо дурної війни Байдена". Саме так він охарактеризував агресію Росії проти України – до того ж напередодні зустрічі із Зеленським у Вашингтоні.

Трамп традиційно дорікнув Байдену, мовляв, якби він був лідером США, то війна би не почалася. І указав, що медіа спотворюють правду, бо нібито погано висвітлювали його саміт з Путіним, в той час як Трамп зупинив 6 війн.

Одночасно з дописом Трампа з'явилася заява Віткоффа, яка, імовірно, проливає світло на події. Віткофф заявив, буцімто Москва пішла на поступки щодо 5 регіонів і що США та Росія домовилися про "надійні гарантії безпеки" для України.

Проте спецпредставник Трампа уточнив: поступки, на які погодилася піти Росія, "не поглинуть всю Україну". А про гарантії безпеки ще говоритимуть із Зеленським 18 серпня.

Таким чином, заяви американської сторони дуже суперечливі та, швидше за все, ще будуть уточнюватися та обростати подробицями.