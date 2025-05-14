В ОП прокомментировали слова Трампа о "хороших новостях для Украины"
- Президент США Дональд Трамп намекнул на возможные "хорошие новости" относительно войны между Россией и Украиной, однако советник главы ОП Украины Михаил Подоляк призвал быть осторожными с такими заявлениями.
- Он отметил, что настоящие "хорошие новости" включают длительное прекращение огня, международный мониторинг, гарантии безопасности и признание субъектности Украины, а также подчеркнул важность давления на Россию для достижения мира.
Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие дни могут появиться "хорошие новости" относительно войны между Россией и Украиной.
В ответ на это советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 Канала призвал относиться к подобным заявлениям с осторожностью.
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"Мы должны спокойнее реагировать на сообщения о "хороших новостях", ведь наши партнеры постоянно делают такие анонсы. Надо дождаться фактической реализации того, о чем говорит президент Украины. Он глубоко понимает, что речь идет о чрезвычайно сложных процессах, в частности – о переговорах", – отметил Подоляк.
Хорошие новости предусматривают 4 пункта
Советник главы ОПУ отметил, что настоящие "хорошие новости" для Украины – это:
- Всеобъемлющее прекращение огня, которое продлится не день – два для пропаганды в России, а минимум 30 дней и более;
- Механизмы международного мониторинга и фиксации нарушений. Если Россия повторно нарушит договоренности, как это было в 2014 году, это должно быть публично задокументировано;
- Гарантии безопасности для Украины;
- Признание субъектности Украины в международных процессах.
Что может приблизить конец войны
Подоляк также вспомнил о недавнем решении суда относительно катастрофы рейса MH17.
"Если бы еще в 2014 или 2015 году было официально признано, что Россия сбила пассажирский самолет, в результате чего погибли 298 человек – граждане европейских стран, Малайзии, Австралии, – это могло бы стать предохранителем от войны", – отметил Михаил Подоляк.
Он подчеркнул, что сам факт переговоров еще ничего не значит. Если идти путем принуждения России к миру – через усиление военной помощи Украине, повышение стоимости войны для Москвы, ограничения сырьевого экспорта и доступа к финансовым сервисам – это могут быть действительно хорошие новости, которые приблизят конец войны.
Если просто говорить, что "завтра что-то будет хорошо", это же не обязательно, мягко говоря, будет хорошо,
– подчеркнул Подоляк.
Поскольку Украина имеет дело с Россией, которая системно нарушает договоренности, если не чувствует давления и не несет потерь.