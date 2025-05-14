В ответ на это советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 Канала призвал относиться к подобным заявлениям с осторожностью.

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"Мы должны спокойнее реагировать на сообщения о "хороших новостях", ведь наши партнеры постоянно делают такие анонсы. Надо дождаться фактической реализации того, о чем говорит президент Украины. Он глубоко понимает, что речь идет о чрезвычайно сложных процессах, в частности – о переговорах", – отметил Подоляк.

Хорошие новости предусматривают 4 пункта

Советник главы ОПУ отметил, что настоящие "хорошие новости" для Украины – это:

Всеобъемлющее прекращение огня, которое продлится не день – два для пропаганды в России, а минимум 30 дней и более;

Механизмы международного мониторинга и фиксации нарушений. Если Россия повторно нарушит договоренности, как это было в 2014 году, это должно быть публично задокументировано;

Гарантии безопасности для Украины;

Признание субъектности Украины в международных процессах.

Что может приблизить конец войны

Подоляк также вспомнил о недавнем решении суда относительно катастрофы рейса MH17.

"Если бы еще в 2014 или 2015 году было официально признано, что Россия сбила пассажирский самолет, в результате чего погибли 298 человек – граждане европейских стран, Малайзии, Австралии, – это могло бы стать предохранителем от войны", – отметил Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что сам факт переговоров еще ничего не значит. Если идти путем принуждения России к миру – через усиление военной помощи Украине, повышение стоимости войны для Москвы, ограничения сырьевого экспорта и доступа к финансовым сервисам – это могут быть действительно хорошие новости, которые приблизят конец войны.

Если просто говорить, что "завтра что-то будет хорошо", это же не обязательно, мягко говоря, будет хорошо,

– подчеркнул Подоляк.

Поскольку Украина имеет дело с Россией, которая системно нарушает договоренности, если не чувствует давления и не несет потерь.