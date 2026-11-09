"Это будет интересно": Трамп анонсировал саммит с Путиным и Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе отправится в Китай, где планирует встретиться с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Американский лидер отметил, что ключевой темой переговоров станет денуклеаризация.

Об этом Трамп сообщил во время общения с журналистами в эфире LiveNOW from FOX. Отвечая на вопрос о трехстороннем саммите, глава Белого дома подтвердил готовность обсудить широкий круг глобальных вопросов.

Что сказал Трамп о возможной встрече с Си и Путиным?

Как отметил американский лидер, переговоры затронут различные международные вызовы и ситуацию в сфере безопасности.

Я собираюсь отправиться в Китай... И одна из встреч, думаю, состоится с президентом Путиным и президентом Си. Это будет интересно. Мы обсудим множество вопросов, в том числе денуклеаризацию. Но будем говорить о самых разных вещах,

– сказал Дональд Трамп.

Ранее официальный Пекин подтверждал, что дипломаты проводят консультации по организации трехстороннего саммита лидеров в рамках мероприятия АТЭС, которое должно состояться 18–19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь.

В Кремле также выражали надежду, что в рамках саммита Путин сможет провести провести двустороннюю встречу с Трампом, а также трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином.

Издание WSJ писало, что Россия предлагает провести в ноябре трехсторонний саммит с США и Китаем, чтобы договориться о завершении войны в Украине на своих условиях без участия Киева.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Китай не планирует проводить саммит с США и Россией по вопросу прекращения войны в Украине. Об этом он рассказал после встречи с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине. По словам Штайнмайера, китайский лидер считает, что войной должны заниматься сами европейцы.