"Це буде цікаво": Трамп анонсував саміт із Путіним і Сі Цзіньпіном

Про це Трамп повідомив під час спілкування з журналістами в ефірі LiveNOW from FOX. Відповідаючи на запитання щодо тристороннього саміту, очільник Білого дому підтвердив готовність обговорити широке коло глобальних питань.

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Що сказав Трамп про можливу зустріч з Сі і Путіним?

Як зазначив американський лідер, перемовини охоплять різноманітні міжнародні виклики та безпекову ситуацію.

Я збираюся вирушити до Китаю... І одна із зустрічей, думаю, буде з президентом Путіним і президентом Сі. Це буде цікаво. Ми обговоримо безліч питань, у тому числі денуклеаризацію. Але будемо говорити про найрізноманітніші речі– сказав Дональд Трамп.

Раніше офіційний Пекін підтверджував, що дипломати ведуть консультації щодо організації тристороннього саміту лідерів на полях заходу АТЕС, який має відбутися 18 – 19 листопада в китайському місті Шеньчжень.

У Кремлі теж висловлювали сподівання, що на полях саміту Путін зможе провести двосторонню зустріч з Трампом, а також тристоронню з Сі Цзіньпіном.

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Видання WSJ писало, що Росія пропонує провести у листопаді тристоронній саміт із США та Китаєм, щоб домовитися про завершення війни в Україні на своїх умовах без участі Києва.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр заявив, що Китай не планує проводити саміт зі США та Росією щодо завершення війни в Україні. Про це він розповів після зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні. За словами Штайнмайєра, китайський лідер вважає, що війною мають займатися самі європейці.