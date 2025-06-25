Трамп поговорит с Путиным о "прекращении" войны в Украине после встречи с Зеленским

В Гааге в среду, 25 июня, состоялась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Президент США пообещал поговорить с Путиным, чтобы попытаться остановить войну в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Дональда Трампа после саммита НАТО.

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Трамп планирует позвонить Путину после встречи с Зеленским

По словам Трампа встреча с президентом Украины прошла "очень приятно", несмотря на давние разногласия. Также он добавил, что хотел узнать "как дела" у Владимира Зеленского и понял, что тот стремится к завершению войны.

Я думаю, что он хотел бы увидеть конец этого. Я тоже. Думаю, сейчас отличный момент, чтобы это прекратить,

– сообщил Трамп.

После слов президента США об удачном моменте для прекращения конфликта, он рассказал, что планирует провести переговоры с российским диктатором. Трамп, мол, "всю жизнь заключает сделки" и видит потенциал для договоренности.

Ранее стало известно о том, почему Дональд Трамп не прекратил войну России против Украины за 24 часа. Он заявил, что это не получилось из-за трудностей в коммуникации как и с Путиным, так и с Зеленским.