Гневается на Зеленского: Трамп признался, что переговоры по Украине являются более сложными, – WSJ
- Дональд Трамп признал, что переговоры по окончанию войны в Украине сложнее, чем он ожидал, обвиняя в этом Владимира Зеленского.
- Американские чиновники сообщили, что Трамп выразил гнев из-за отказа Зеленского принять последнее предложение Вашингтона по Крыму.
Президент США Дональд Трамп признал, что переговоры по окончанию войны в Украине сложнее, чем он надеялся. В основном он обвиняет в этом Владимира Зеленского.
Такое признание, согласно обнародованной информации, он сделал своим помощникам, обсуждая вопрос переговоров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.
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Что Трамп думает о переговорах
Издание, ссылаясь на американских чиновников, пишет, что недавно американский президент признался своим помощникам в том, что переговоры по окончанию войны оказалось труднее завершить, чем он надеялся.
По данным WSJ, в основном гнев Дональда Трампа направлен именно на украинского президента Владимира Зеленского. Среди причин журналисты называют его отказ в готовности относительно последнего предложения Вашингтона.
В статье добавляют, что растущее понимание того, что стороны, по-прежнему, далеки друг от друга по ключевым вопросам, контрастирует с заявлением Дональда Трампа о том, что он мог бы заключить соглашение за 24 часа, которую он озвучил еще в конце 2024 года.
Напомним, по сообщению СМИ, США якобы хотели признать российский контроль над Крымом в рамках мирного соглашения. Владимир Зеленский отреагировал на такие слухи и отметил, что подобных предложений ему никто не озвучивал. Украина никогда не примет таких условий.