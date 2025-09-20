За закрытыми дверями американский президент Дональд Трамп гораздо злее на Владимира Путина из-за его поведения, чем это представляется публично.

Такую информацию сообщил спецпредставитель президента США Кит Келлог. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью The Telegraph.

Как Келлог описал взаимоотношения между Путиным и Трампом?

Американский чиновник рассказал в интервью, что Дональд Трамп на самом деле разочарован Владимиром Путиным, поскольку ожидал другого.

Он (Дональд Трамп – 24 Канал) раздражен. Он думал, что его личные взаимоотношения с Путиным принесут результаты. Вместо этого Путин его обманывает. За закрытыми дверями президент Трамп гораздо злее, чем на публике,

– говорит Келлог.

В то же время он признался, что имеет разногласия с американским президентом по вопросу об окончании войны в Украине. В отличие от Трампа, Кит Келлог выступает за завершение войны путем прекращения огня.

"Путин считает, что побеждает, поэтому пока не соглашается на мир. Трамп сначала предпочитает мирные переговоры. Я предпочитаю сначала прекращению огня, потому что как только он прекращается, его трудно восстановить", – говорит он.

По мнению Келлога, достижение мирного соглашения является вполне реальным. Кроме вышеупомянутого, генерал отметил, что только Украина, а не сторонняя сторона может принимать решение об уступках, сделанных в любой такой договоренности.

Также он констатировал, что Россия из-за равнодушия игнорирует большие потери среди личного состава. По его словам, это "нация, которая потеряла 68 тысяч человек в Сталинграде в 1942 – 1943 годах и даже глазом не моргнула".

Как относится Трамп к Путину?