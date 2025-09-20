За зачиненими дверима американський президент Дональд Трамп набагато зліший на Володимира Путіна через його поведінку, ніж це видається публічно.

Таку інформацію повідомив спецпредставник президента США Кіт Келлог. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв’ю The Telegraph.

Як Келлог описав взаємини між Путіним і Трампом?

Американський високопосадовець розповів в інтерв'ю, що Дональд Трамп насправді розчарований Володимиром Путіним, оскільки очікував іншого.

Він (Дональд Трамп – 24 Канал) роздратований. Він думав, що його особисті взаємини з Путіним принесуть результати. Натомість Путін його обманює. За зачиненими дверима президент Трамп набагато зліший, ніж на публіці,

– каже Келлог.

Водночас він зізнався, що має розбіжності з американським президентом стосовно питання щодо закінчення війни в Україні. На відміну від Трампа, Кіт Келлог виступає за завершення війни шляхом припинення вогню.

"Путін вважає, що перемагає, тому поки що не погоджується на мир. Трамп спочатку віддає перевагу мирним переговорам. Я віддаю перевагу спочатку припиненню вогню, бо як тільки він припиняється, його важко відновити", – каже він.

На думку Келлога, досягнення мирної угоди є цілком реальним. Крім вищезгаданого, генерал наголосив, що лише Україна, а не стороння сторона може приймати рішення щодо поступок, зроблених у будь-якій такій домовленості.

Також він констатував, що Росія через байдужість ігнорує великі втрати серед особового складу. За його словами, це "нація, яка втратила 68 тисяч людей у Сталінграді у 1942 – 1943 роках і навіть оком не моргнула".

Як ставиться Трамп до Путіна?