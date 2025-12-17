Сьюзи Уайлз из Белого дома сравнила Трампа со своим отцом-алкоголиком: теперь все отрицает

Сьюзи Уайлз, очень влиятельная глава аппарата Белого дома, часто общалась с журналистом Vanity Fair – около 10 раз. Но после публикации интервью произошел скандал. Тогда Уайлз рассказывала о членах команды Трампа, а теперь отрицает свои слова.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vanity Fair.

Какой скандал в США со Сьюзи Уайлз – правой рукой Трампа?

Журналист Крис Уиппл утверждает, что брал интервью у Уайлз во время каждого кризисного момента, в том числе в неформальной обстановке. И имеет записи этих разговоров, а говорили они обо всех решениях Трампа на посту. Уайлз отвечала почти на каждый вопрос.

Исторически сложилось так, что руководитель аппарата Белого дома был часовым, доверенным лицом и исполнителем повестки дня президента. Это часто означает говорить президенту горькую правду. (...) Вопрос о пребывании Уайлз на посту Трампа заключается в том, сделает ли она что-то, чтобы сдержать его. Но лучше вопрос: хочет ли она этого?

– сказано в статье.

Уайлз прекратила "дворцовые интриги" и помогла сформировать правительство, которое состоит из сторонников жесткой линии MAGA. Она исполнительница и работает с Трампом ежедневно уже пятый год подряд. Уайлз предпочитает быть в тени. Именно так ей удалось стать архитектором победы Трампа на выборах в 2024 году. К тому же она – первая женщина, которая возглавила аппарат Белого дома.

Конечно, она хорошо знает президента. И Уайлз объяснила, что ей помогает работать с Трампом вот уже девятый год в течение своей карьеры. Это опыт общения с алкоголиками, ведь ее отец, известный спортивный комментатор Пэт Саммеролл, пил.

"Какой-то клинический психолог, который знает в миллион раз больше меня, будет отрицать то, что я собираюсь сказать. Но высокофункциональные алкоголики или алкоголики в целом – их личности преувеличены, когда они пьют. Поэтому я немного эксперт по большим личностям". Уайлз сказала, что Трамп имеет "личность алкоголика". Он "действует с мыслью, что нет ничего, чего он не мог бы сделать",

– цитируют чиновницу в медиа.

Относительно Маска она высказалась так: "Он – заядлый потребитель кетамина. А днем он спит в спальном мешке в здании исполнительных офисов". За Маском сложно успеть, он полностью сольный актер. Но гений, хоть это и не делает общение с ним легче.

Уайлз говорила и о других чиновниках. Вэнса она назвала сторонником теорий заговоров, а его "перемену" с яростного критика Трампа на сторонника – политическим шагом. Зато Рубио якобы сам пришел к пониманию политики Трампа.

Так в чем скандал?

Параллель с алкоголем и Трампом не понравилась Белому дому. Сама Уайлз отрицает, что могла так высказаться. Мол, Трамп непревзойденный лидер, а статья призвана очернить его команду.

Статья, опубликованная сегодня утром, является нечестно сфабрикованной нападкой на меня, лучшего президента, сотрудников Белого дома и Кабинета министров в истории. Важный контекст был проигнорирован, а большая часть того, что я и другие говорили о команде и президенте, была удалена из статьи. После прочтения статьи я предполагаю, что это было сделано с целью создать чрезвычайно хаотичную и негативную картину о президенте и нашей команде,

– написала Уайлз в соцсети Х.

Кэролайн Ливитт высказалась похожим образом. "Уайлз помогла президенту Трампу достичь самых успешных первых 11 месяцев на посту среди всех президентов в истории Америки. У президента Трампа нет лучшего или более преданного советника, чем Сьюзи. Вся администрация благодарна ее стабильному лидерству и полностью поддерживает ее", – прокомментировала она для BBC.

Не первый скандал со СМИ в Америке

Не так давно Трамп заявил, что его заявления смонтировали журналисты BBC, и пригрозил им судом. Руководство медиа подало в отставку.