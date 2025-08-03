После того, как Трамп пригрозил отправить две ядерные субмарины в Россию, Медведев до сих пор не сделал никаких заявлений. Вероятно, теперь в России будут более осторожными в высказываниях в отношении США.

Политолог Георгий Чижов в эфире телеканала 24 канала 24 Канала отметил, что заявление Дональда Трампа в ответ на слова из Кремля может быть лишь словесной интервенцией. Хотя Трамп действительно выглядит более решительным в своих высказываниях, чем его предшественник Джо Байден.

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Существенная угроза США

Он не боится намеков на ядерную войну и отмечает, что в случае пересечения Россией "красной линии" США будут защищаться.

"Хотя возможно заявления Дмитрия Медведева – только угрозы, но США обязаны перед своими гражданами реагировать. Это выглядит вполне рациональной реакцией. Мы не слышали никакой реакции со стороны Кремля, хотя для них это должно быть очень неприятно. Ведь до этого момента именно Кремль играл в ядерные угрозы и считал, что никто другой не может делать то же самое. Теперь мы видим, что это игра, в которую могут играть двое", – сказал Георгий Чижов.

Он добавил, что, вероятно, сейчас в России продолжаются консультации, поскольку Кремль не ожидал такой реакции. Неизвестно, действительно ли две подводные лодки будут находиться вблизи России, но даже сам факт такого заявления является существенной угрозой. Со времен президента Рональда Рейгана это – первая ядерная угроза, направленная в сторону России.

Кремль не может так легкомысленно, как обычно это делает Медведев, снова что-то ответить. Нужна взвешенная реакция – и с этим они тормозят. Думаю, они еще не решили, как поступать в такой ситуации,

– сказал Чижов.

Он добавил, что пока реакция Кремля остается невзвешенной – адекватного ответа они не могут предоставить. Даже во времена Байдена Кремль был осторожным в подобных угрозах.

Тогда Байден предупреждал, что если Россия применит ядерное оружие где угодно и с любыми последствиями – даже в безлюдной местности – это будет пересечением красной линии. Америка ответит очень жестко. Отмечалось, что первый ответ США может быть даже не ядерным, но сокрушительным. Например, речь шла о возможности уничтожения Черноморского флота России.

Он также отметил, что при Трампе пересечение такой красной линии является еще более рискованным. Поэтому вряд ли Кремль сейчас захочет подвергать себя такой опасности и играть с огнем.