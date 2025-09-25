После встречи с Владимиром Зеленским Дональд Трамп заявил, что Украина может вернуть все оккупированные территории и победить. По его словам, Россия имеет большие экономические проблемы, поэтому преимущество на стороне Киева. Эксперты объясняют –изменение риторики Трампа обусловлено несколькими причинами.

Трамп выражает уверенность, что война плохо закончится для России, а его нетерпеливость к россиянам растет. Проукраинская риторика американского президента стала для многих неожиданностью. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, что обусловило резкое изменение в заявлениях Трампа и действительно ли его позиция по войне изменилась.

Что заставило Трампа изменить риторику?

Политтехнолог Тарас Загородний утверждает, что изменение риторики Дональда Трампа не является случайным. Это стало следствием нескольких факторов, которые давят на американского президента.

"Я всегда говорил, что именно при Трампе у Украины есть шансы вернуть границы 1991 года. Потому что у Путина и Трампа фундаментальные разногласия в вопросе нефти и газа. Эти заявления прозвучали именно сейчас из-за накопленной информации, к тому же не без последствий прошли поездки Кита Келлога в Украину", – пояснил Загородний.

Спецпредставитель Трампа, посетивший Киев 11 сентября, мог провести обстоятельный анализ состояния дел и позиции Украины. К тому же впоследствии Келлог и другие генералы доложили собранную информацию Трампу, заявив, что Россия проигрывает войну, а мощь ее армии – значительно преувеличена.

Когда Украина начала системные атаки на нефтегазовый сектор России, доказала, что имеет стратегическое преимущество в этом вопросе. Это для США является ключевым, – подчеркнул политтехнолог.

Загородний напомнил и о том, что давление на Трампа осуществляют не только европейские партнеры или сама Украина, но и его непосредственные коллеги – республиканцы. Дело в том, что в следующем году в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Палата представителей – будет переизбрана полностью, а Сенат – на треть. Поэтому, не получив весомых результатов как на международной арене, так и во внутренних делах, республиканцы могут потерять большинство из-за падения поддержки. Трампу нужен реальный успех, которым может стать война в Украине.

"Все в комплексе работает в пользу Украины, поэтому я не удивлен тому, что произошло", – добавил политтехнолог.

Действительно ли позиция Трампа по войне изменилась?

Зато руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок убежден, что заявление американского президента не стоит расценивать как такое, что в корне меняет положение дел. Основные позиции Трампа до сих пор остались неизменными.

Я не воспринимаю заявление Дональда Трампа как изменение его позиции по российско-украинской войне, поскольку он четко и однозначно говорит, что Украина может победить в этой войне при поддержке ЕС и НАТО. Трамп отделяет США от Альянса, чтобы продолжить поставлять в Европу оружие за деньги, – отметил Клочок.

Аналитик добавил, заявление Трампа о том, что Украина может вернуть свои территории скорее является знаком, что он пока не может договориться с Владимиром Путиным, хотя такого варианта не исключает. Американский лидер снова дал Путину месяц.

"Это заявление направлено к Кремлю и политически действительно выгодно Европе. Трамп перекладывает всю ответственность за дальнейшее развитие событий на ЕС и Украину. Но он не отрицает того, что Украина храбро борется, и это хорошо. Он, как бы, показывает Путину, что готов поддерживать Украину, однако руками Европы", – пояснил аналитик.

Фактически Трамп снял с себя ответственность за окончание войны, хотя, конечно, до сих пор не против получить Нобелевскую премию мира.

Не новым является и заявление американского президента о плачевном состоянии российской экономики. На самом деле понять, изменил ли Трамп отношение к российско-украинской войне можно через его действия.

В России свирепствуют из-за слов Трампа

Новые заявления Трампа вряд ли свидетельствуют об увеличении поддержки Украины, считает политолог Игорь Рейтерович. Хотя, безусловно, позитив в риторике американского президента для Украины есть.

Трамп говорил (о границах 1991 года – 24 Канал) на фоне успехов ВСУ, о которых ему сообщал не только президент, но и собственная разведка. Не исключаю, что это может быть элементом символического давления на Россию. То есть Трамп показывает Путину, что никто не планирует отступать и сдаваться, – отметил политолог.

К тому же заявления Трампа уже вызвали шквал истерики в России. Пропагандистам в очередной раз приходится "переобуваться в воздухе" и утверждать, что Трамп для них является не лучшим президентом США, а предателем.

Интересно! На заявления американского лидера отреагировал и Дмитрий Медведев. Тот отметил, что Трамп якобы "попал в параллельную реальность", мол, на самом деле картина значительно отличается от того, что описал Трамп. Российский чиновник возмутился и словам о проблемах в экономике России. Обидели слова Трампа и спикера Путина Дмитрия Пескова. Особенно болезненными для него показались слова о том, что Россия является лишь "бумажным тигром".

