Еврокомиссия выдвигает новые требования на пути Украины к вступлению в ЕС: Reuters узнало подробности

Украина показывает "решительную преданность" идее вступления в Европейский Союз. Но она должна изменить последние негативные тенденции в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на текст проекта будущего отчета Европейской комиссии, сообщает 24 Канал.

Смотрите также В ЕС представят отчет по расширению: есть ли там место для Украины

Что Украина должна сделать для вступления в ЕС?

Согласно тексту проекта, несмотря на "сложные обстоятельства, в которых оказалась страна из-за агрессивной войны России, Украина в течение последнего года продолжала демонстрировать чрезвычайную преданность пути к вступлению".

Впрочем, согласно обнародованной информации, Киев должен достичь большего прогресса в вопросах независимости судебной власти, борьбы с организованной преступностью и уважения к гражданскому обществу.

Негативные тенденции, наблюдаемые в последнее время, в частности усиление давления на специализированные антикоррупционные органы и гражданское общество, необходимо решительно изменить,

– говорится в тексте.

По данным агентства, вступление Украины в ЕС в ближайшем будущем не планируется, хотя почти все правительства Евросоюза поддерживают стремление страны. Многие дипломаты признают значительные препятствия в дальнейшем.

Европейский Союз получил сигнал от украинского правительства о намерении завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года. Комиссия в свою очередь заявила, что для этого Киев должен активизировать свои усилия.

"Комиссия стремится поддержать эту амбициозную цель, но считает, что для ее достижения необходимо ускорить темпы реформ, в частности в основных сферах, таких как верховенство права", – отмечают в вышеупомянутом проекте.

В то же время Комиссия считает, что будущие договоры о присоединении должны содержать более надежные гарантии против отступления от обязательств, взятых во время переговоров о присоединении, чтобы защитить демократические стандарты.

О каком давлении на антикоррупционные органы идет речь?