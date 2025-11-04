Еврокомиссия выдвигает новые требования на пути Украины к вступлению в ЕС: Reuters узнало подробности
- Европейская комиссия требует от Украины реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией для вступления в ЕС.
- Украина должна завершить переговоры о вступлении в ЕС до конца 2028 года, но для этого нужно ускорить реформы.
Украина показывает "решительную преданность" идее вступления в Европейский Союз. Но она должна изменить последние негативные тенденции в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на текст проекта будущего отчета Европейской комиссии, сообщает 24 Канал.
Что Украина должна сделать для вступления в ЕС?
Согласно тексту проекта, несмотря на "сложные обстоятельства, в которых оказалась страна из-за агрессивной войны России, Украина в течение последнего года продолжала демонстрировать чрезвычайную преданность пути к вступлению".
Впрочем, согласно обнародованной информации, Киев должен достичь большего прогресса в вопросах независимости судебной власти, борьбы с организованной преступностью и уважения к гражданскому обществу.
Негативные тенденции, наблюдаемые в последнее время, в частности усиление давления на специализированные антикоррупционные органы и гражданское общество, необходимо решительно изменить,
– говорится в тексте.
По данным агентства, вступление Украины в ЕС в ближайшем будущем не планируется, хотя почти все правительства Евросоюза поддерживают стремление страны. Многие дипломаты признают значительные препятствия в дальнейшем.
Европейский Союз получил сигнал от украинского правительства о намерении завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года. Комиссия в свою очередь заявила, что для этого Киев должен активизировать свои усилия.
"Комиссия стремится поддержать эту амбициозную цель, но считает, что для ее достижения необходимо ускорить темпы реформ, в частности в основных сферах, таких как верховенство права", – отмечают в вышеупомянутом проекте.
В то же время Комиссия считает, что будущие договоры о присоединении должны содержать более надежные гарантии против отступления от обязательств, взятых во время переговоров о присоединении, чтобы защитить демократические стандарты.
О каком давлении на антикоррупционные органы идет речь?
Напомним, Верховная Рада 22 июля приняла законопроект №12414, который де-факто ликвидирует независимость НАБУ и САП и подчиняет эти органы генпрокурору. За соответствующее решение проголосовали 263 народных депутата.
Незадолго после этого появилась информация о том, что Евросоюз может уменьшить транш помощи Украине. Отмечалось, что для Владимира Зеленского это стало ударом, хотя пока президент так и не комментировал это.
Европейские лидеры были обеспокоены и протестовали против решения Зеленского ограничить антикоррупционные агентства, был премьер Великобритании Кир Стармер. Он звонил президенту, чтобы обсудить этот вопрос.
Уже 31 июля после ряда протестов в стране и недовольства европейских союзников Верховная Рада поддержала президентский законопроект о восстановлении полномочий НАБУ и САП 331 голосом за.