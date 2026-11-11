Возвращение НАТО к границам 1997 года: военный эксперт раскрыл планы России в Абу-Даби

В ходе консультаций в Абу-Даби 11 ноября Россия попыталась навязать США более широкие рамки переговоров. Москва стремится оттеснить инфраструктуру НАТО к границам 1997 года и продвинуть ультиматумы 2021 года.

О стратегических целях путинского режима рассказал в эфире 24 Канала военный эксперт Тарас Жовтенко.

Ультиматумы 2021 года возвращаются

По его словам, о намерениях Москвы свидетельствует появление в российской делегации заместителей министра иностранных дел Сергея Рябкова и Михаила Галузина. Именно дипломаты такого уровня призваны навязать Вашингтону глобальный передел сфер влияния вместо того, чтобы сосредоточиться на прекращении войны.

Как пояснил аналитик, Кремль пытается протянуть в переговорный процесс те же условия, которые выдвигал Западу накануне полномасштабного вторжения.

Кремль сейчас пытается протащить в этот переговорный процесс, по большому счету, все те ультиматумы, с которых начиналось не только полномасштабное вторжение в Украину, но и в целом ультиматумы, лежащие в основе стратегии агрессии путинского режима,

– подчеркнул Тарас Жовтенко.

В то же время эксперт убежден, что разделить сферы влияния в Европе без участия самих европейских государств Вашингтону и Москве не удастся. Северный и восточный фланги НАТО будут оказывать ожесточенное сопротивление любым попыткам Кремля восстановить контроль над регионом.

Тарас Жовтенко проанализировал ход консультаций в Абу-Даби: видео

Европа как четвертая сторона за столом

И в Кремле, и в Белом доме понимают, что без согласия европейских стран реализовать такую конфигурацию не удастся. Один из промежуточных результатов встречи в Абу-Даби – это предварительное согласие российской стороны на то, чтобы к переговорам присоединились европейцы в качестве четвертой стороны,

– отметил гость эфира.

Привлечение европейских партнеров способно укрепить позицию Украины, ведь их видение безопасности полностью совпадает с украинским. Впрочем, Россия рассчитывает на затяжную игру и ожидает выборов в Европе, в частности голосования за президента Франции в 2027 году. Параллельно российские спецслужбы проводят гибридно-диверсионные операции по всему континенту, пытаясь подорвать доверие к системе коллективной безопасности Альянса.

Ранее аналитики Института изучения войны также сообщали, что Кремль на консультациях в Абу-Даби вернулся к прежним требованиям, касающиеся ограничения присутствия НАТО.