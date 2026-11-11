В ISW раскрыли коварный план Кремля в отношении предстоящих переговоров

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Что именно Россия хочет обсуждать на переговорах?

Аналитики обратили внимание на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он утверждал, что сначала необходимо договориться о будущей архитектуре безопасности Европы, а уже после этого переходить к урегулированию войны в Украине. Такую повестку дня Лавров назвал "абсолютно разумной".

Подобную позицию озвучил и неназванный источник в российской делегации на переговорах в Абу-Даби. По его словам, прекращение войны в Украине является лишь одним из пунктов более широкой дискуссии о европейской безопасности. Москва же стремится сделать именно этот вопрос главным.

Требования об ограничении присутствия НАТО

В ISW объясняют, что такие заявления связаны с требованиями, которые Россия выдвигала НАТО в декабре 2021 года. Тогда Кремль требовал прекратить развертывание нового вооружения и военного персонала в странах, присоединившихся к Альянсу после 1997 года.

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Фактически эти требования дали бы России право влиять на политику НАТО и ограничили бы суверенное право государств самостоятельно выбирать союзы и решать вопросы собственной безопасности.

Эти заявления о европейской архитектуре безопасности касаются требований России от декабря 2021 года к НАТО прекратить развертывание нового оружия и военного персонала в государствах, присоединившихся к Альянсу после 1997 года. Это по сути дает России право вето на политику НАТО и ограничивает суверенный выбор государств относительно вступления в Североатлантический альянс– говорится в отчете ISW.

Такие намерения Москвы противоречат позиции Вашингтона. Спецпосланник США Джаред Кушнер ранее заявлял, что каждая страна должна сохранить собственный суверенитет и право решать вопросы безопасности и альянсов, а именно НАТО останется центральным элементом коллективной обороны континента.

Настоящие цели и манипуляции Кремля

Аналитики ISW обращают внимание на то, что тезисы Кремля об угрозе со стороны Альянса являются элементом информационной войны. В период с 2008 по 2022 год ни НАТО, ни Украина не предпринимали существенных шагов для вступления государства в блок, а сам Альянс не представлял реальной опасности для России.

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Длительная кампания когнитивной войны Кремля, которая ложно обвиняет НАТО и Украину в угрозе суверенитету России, направлена на оправдание усилий России по восстановлению контроля над бывшими советскими республиками и не отражает подлинной озабоченности России своей безопасностью– подчеркнули в институте.

В то же время Вашингтон стремится расширить формат диалога и привлечь к нему европейских партнеров. По словам Джареда Кушнера, Владимир Путин выражает готовность к миру при надлежащих условиях, тогда как Украина уже передала свои предложения относительно перемирия в Черном море и в сфере энергетики.

По мнению аналитиков, кампания Кремля, направленная на дискредитацию НАТО и Украины, преследует цель оправдать стремление России восстановить контроль над бывшими советскими республиками. Она не свидетельствует о реальной озабоченности Москвы собственной безопасностью.

Как уже сообщалось на нашем сайте, 10 ноября в Абу-Даби состоялся первый раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. Украинская сторона четко указала, что любой переход к обсуждению архитектуры безопасности в Европе возможен только после реального прекращения войны.