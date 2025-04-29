Это абсурд, – Кэллог о предложении "трехдневного перемирия" Путина

28 апреля Путин объявил о так называемом "перемирии" к 80-летию победы во Второй мировой войне. Спецпредставитель Трампа Кит Келлог отреагировал на это предложение кремлевского диктатора.

Он в эфире Fox News отверг его и назвал абсурдом, передает 24 Канал. Келлог добавил, что США заинтересованы в долгосрочном прекращении огня.

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Реакция Кэллога на "трехдневное перемирие" Путина

Кэллог проанализировал прогресс мирных переговоров по войне в Украине за последние несколько дней. Он уверен, что США сейчас "в довольно неплохом положении, когда речь идет об украинцах".

А трехдневное перемирие – это абсурд,

– подчеркнул спецпредставитель Трампа.

Он добавил, что вместо этого поддерживает всеобъемлющее прекращение огня "на море, в воздухе, на суше, по инфраструктуре" на 30 дней с возможностью дальнейшего продления.

"И если принять во внимание все, с чем готовы работать украинцы, то все зависит от россиян, от Путина. То есть у нас одна сторона согласилась, теперь нужно поговорить с другой стороной. И я думаю, что мы близки к этому", – заявил Келлог.

Напомним, что Путин хочет "перемирия" в дни празднования в России Дня победы 8 – 11 мая. Это, к слову, высмеяли в Центре противодействия дезинформации, заметив, что глава Кремля не верит в российскую "певео".