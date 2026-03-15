Третья мировая война уже началась? Как мы об этом узнаем и что говорят историки

Политики, комментаторы, эксперты, инфлюенсеры, звезды шоубиза и рядовые граждане постоянно повторяют, что Третья мировая война уже началась.

С этим трудно спорить, глядя изнутри на геноцидную агрессию России против Украины и тысячи жертв и разрушения, невиданные в Европе за последние 80 лет. А также наблюдая дистанционно за постоянной эскалацией ядерной риторики, открытием все новых "фронтов", агрессивными планами экспансии Китая и "обезьяной с гранатой" на посту президента самой могущественной страны мира.

24 Канал проанализировал эту ситуацию и обращается за помощью к историческим аналогиям.

Читайте также Я сказал, что будет Третья мировая война, Трамп меня не услышал, – Зеленский

Кто и почему говорит о Третьей мировой?

Разговоры о глобальном военном конфликте – не новые, об этом мы слышим как минимум с 2022 года, когда вторая ядерная держава мира – Россия – начала полномасштабную агрессию против Украины. При этом некоторые вспоминают 2014 год и гибридную агрессию с оккупацией Крыма и Донбасса, а некоторые и вообще 2008-й, когда Россия напала на Грузию.

Сейчас, когда США и Израиль объединились, чтобы уничтожить режим террористической религиозной диктатуры в Иране, а тот в ответ начал бить ракетами и шахедами во все стороны без разбора, соблазн объявить эту войну "новым фронтом" Третьей мировой растет.

И это уже не говоря о десятках других военных конфликтов разной степени интенсивности, которые даже лауреат премии мира ФИФА Дональд Трамп не успевает гасить, а иногда и сам подливает бензинчика в костер. Как было, к примеру, с Венесуэлой и, возможно, будет вскоре с Кубой.

Кроме того, имеем собственное видение геополитики от китайских товарищей, которые давно хотят захватить Тайвань и сейчас активно готовят его блокаду, а параллельно с этим еще и пытаются прогнать всех остальных из Южно-Китайского моря, которое активно хотят превратить в собственное внутреннее озеро. Не забывайте про “атомного” Кима и его семью, которая имеет ядерные ракеты и не имеет сантиментов. А также о многих других неразрешенных противоречиях.

К теме Что происходит на Ближнем Востоке, какие последствия для Украины и будет ли Третья мировая война

Согласитесь, этого вполне достаточно для планетарной "королевской битвы" с неочевидными результатами и точно мрачными перспективами.

Не удивительно, что о наступлении Третьей мировой уже говорят как о свершившемся факте. Но не все. Например, в России и США (а атака на Иран, как бы это дико не звучало, также является неспровоцированной агрессией) свои действия даже не называют "войной", прячась за эвфемизмы – "СВО", "кинетические действия", "операция", "миссия" и тому подобное.

Правда, даже в России нет единодушного мнения. Потому что, например, бывший президент этой страны Дмитрий Медведев постоянно говорит о Третьей мировой как о том, что уже началось или вот-вот начнется.

Формально нет (не началась – 24 Канал), но если Трамп продолжит свой безумный курс на преступную смену политических режимов, она несомненно начнется. И триггером может стать любое событие. Любое... Это война США и их союзников за сохранение глобального доминирования. Свиньи не хотят расставаться с корытом... Никаких волшебных лекарств от действий махровых идиотов и клинических уродов нет и быть не может. Гарантия одна: США боятся России и знают цену ядерного конфликта. В случае его возникновения Хиросима и Нагасаки будут детской игрой в песочнице,

– Медведев в интервью российским СМИ от 2 марта 2026 года о мире, который якобы оказался на пороге Третьей мировой.

Как "Третью мировую войну по частям", начиная с 2014 года характеризовал геополитическую ситуацию в мире Папа Римский Франциск.

Украинская оптика по этому вопросу с понтификом солидарна. О начале Третьей мировой в разное время заявляли советник президента Михаил Подоляк, бывший глава ГУР, а ныне глава Офиса президента Кирилл Буданов, посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

В 2024 году мы можем абсолютно точно считать, что началась Третья мировая война,

– Залужный в интервью BBC объясняет свое мнение глобальностью конфликта и тем, что Россия начала использовать в войне против Украины северокорейских солдат и ракеты, а до того – иранские шахеды и китайские снаряды.

Человечество должно в конце концов принять тот факт, что третья мировая война уже идет. Да, она видоизменилась. Есть горячие очаги, как на Ближнем Востоке и в Украине, есть большое количество гибридных очагов. И, как любая мировая война, она приведет к изменению правил,

– советник Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью российскому эмигрантскому изданию "Медуза" 10 марта 2026 года призывает принять тот факт, что человечество уже переступило черту.

Президент Украины более осторожен. В 2025 и 2026 годах Владимир Зеленский последовательно доносил мысли, что мир действительно на пороге Третьей мировой, но до сих пор имеет шанс избежать глобального конфликта.

Последний раз Зеленский об этом говорил в интервью ирландскому журналисту Каолану Робертсону в марте 2026 года.

Я сказал, что будет Третья мировая война. Президент (Трамп – 24 Канал) меня не услышал. Его люди, может, услышали, но я не уверен, что они могут оценить, что... Россия начала поддерживать (Иран – 24 Канал) дронами, и безусловно поможет с ракетами,

– Зеленский констатирует, что предупреждал США об опасности, но те проигнорировали предостережение.

Что о том, началась ли Третья мировая война, думают эксперты?

СМИ при этом часто не так внимательны к деталям и всегда ищут сенсации. Следствием чего становятся вот такие заголовки, когда длинное объяснение эксперта превращается в короткое, но очень страшное предложение:

"Историк раскрывает три признака того, что мировая война уже началась", или их уже украинская адаптация:

"Третья мировая война уже началась, – Daily Mail со ссылкой на историков".

Речь о мнении историка и политолога Энтони Глиса. Это действительно известный ученый и эксперт. Его основной тезис и обоснование того, что глобальный военный конфликт уже начался, заключается в том, что:

наблюдается эскалация, обусловленная волей политиков, а не необходимостью обороняться;

происходит игнорирование международного права и массовое применение принципа "кто сильнее, тот и прав";

конфликт превращается в затяжной с расширением его географии вместо реальных попыток договориться о мире.

С коллегой согласен другой медийный британский историк и публицист Нил Фергюсон.

Еще в 2024 году, то есть до прихода к власти Трампа и двух атак на Израиль, он писал в колонке для Bloomberg о сценарии Третьей мировой как схватки двух блоков во главе с США и Китаем. Его текст тогда наделал много шума и поставил вопросы, на которые до сих пор нет ответов.

В том же 2024 году Фергюсон расширил свою мысль и назвал нынешнюю ситуацию "Второй Холодной войной", предположив, что Третья мировая уже могла начаться, просто об этом еще не знают, потому что не имеют оптики и суперспособности Виталия Кличко смотреть в завтрашний день.

Интеллектуал считает, что война в Украине, нынешняя (и предыдущие) войны на Ближнем Востоке, а также потенциальное противостояние вокруг Тайваня – взаимосвязаны.

Шотландец использовал очень яркую метафору из Толкина (кстати, ветерана Первой мировой) о том, что "лишь постепенно становится понятно, что силы тьмы объединились", имея в виду формирование новой "оси зла" в лице Китая, России и их сателлитов, а также постоянные новые очаги эскалации. Этот период он назвал "десятилетием войн".

При этом среди других публичных интеллектуалов достаточно критиков Фергюсона и Глиса, а мнение, что нынешние многочисленные конфликты не являются частью большого замысла, а лишь следствием локальных противоречий, разрушением международного права и кризисом международных институтов обеспечения мира, также довольно популярно. И, стоит признать, также имеет право на существование.

А что такое вообще "мировая война"?

Но в любом споре важна не только оптика, но и инструментарий. Об этом метко сказал в начале 2025 года Кирилл Буданов, который тогда возглавлял ГУР, отметив, что "третья мировая" – это не практический вопрос, а некая проекция.

Это философский вопрос, зависит, как на это смотреть. Для меня – да, втянуто абсолютное большинство самых сильных и самых развитых стран мира, это просто факт,

– Буданов в интервью "Укринформу" в феврале 2025 года утвердительно отвечает на вопрос о Третьей мировой.

Для того, чтобы определиться, правильно прийти к общему знаменателю и выяснить, как каждый понимает термин.

Мировую войну можно определить как масштабный вооруженный конфликт, в который втянуто большинство мощнейших государств мира, а боевые действия охватывают несколько континентов или океанов. Также она должна носить целостный характер, то есть боевые действия на разных театрах должны быть объединены общей целью, а участники войны должны объединиться в коалиции.

Война должна быть тотальной и изнурительной для ее участников, а ее следствием должны стать коренные изменения "правил игры", а также границ и даже политического устройства государств. Должны произойти значительные изменения и в общественном сознании, а также много других.

Сейчас историки называют два конфликта, которые подпадают под это определение. Собственно, это Первая и Вторая мировая. Первая длилась с 1914 по 1918 годы, а вторая – с 1939 по 1945-й.

Интересно, что даже к этой общепризнанной хронологии есть вопросы. Например, Первой мировой предшествовали многочисленные локальные и региональные конфликты (самый известный – Балканские войны).

То же самое было со Второй мировой. Потому что ей предшествовали:

гибридные действия нацистов – оккупация Рейнской демилитаризованной зоны, аншлюс Австрии и захват Чехословакии;

война в Испании;

итальянская агрессия в Африке;

выяснение отношений между СССР и Японией на Дальнем Востоке;

Зимняя война между Финляндией и СССР (тогда – официальным союзником Гитлера);

агрессия Японии против Китая (началась в 1937 году, а если добавить оккупацию Маньчжурии, то вообще – с 1931-го).

Кстати, китайские историки считают датой начала Второй мировой не 1 сентября 1939 года, а 7 июля 1937 года, то есть дату нападения Японии на Китай. Остальной мир зато считает этот конфликт локальным, а не частью глобального.

В России тема "Второй мировой" вообще на маргинесе, там правит бал так называемая "Великая отечественная война", а любые отклонения от "генеральной линии", не говоря уже о доказанном соучастии Сталина и Гитлера в развязывании конфликта, будет наказываться репрессиями. В этом Россия все больше напоминает КНДР, где существует собственный миф об определяющей роли местной династии в победе во Второй мировой.

Популярным в мире среди историков является мнение, что "мировые войны” – не изобретение 20 века. Действительно, под приведенное выше определение можно подогнать и другие конфликты. Например, так называемые "Наполеоновские войны" начала 19 века или Семилетнюю войну середины 18-го. Или монгольское нашествие первой половины 13-го или даже завоевание Азии Александром Македонским более 2350 лет назад.

При этом часто забывается, что это просто красивая метафора. Например, средневековые англичане и французы не знали, что были участниками Столетней войны, а их далекие потомки понятия не имели, что погибают в полях Фландрии в боях Первой мировой.

Важно С какими войнами в истории сравнивают войну Украины с Россией и чем они закончились

В дни, когда она происходила, никто не называл этот конфликт так. И война тогда носила другое название – "Великая" (The Great War). Без нумерации, потому что ужасы войны, как считалось, никто не захочет повторять (это, кстати, стало причиной быстрой капитуляции Франции в 1940-м).

Первой мировой (World War I) она стала лишь в 1939 году, то есть через 21 год после своего окончания. Первыми ее так назвали британские журналисты – авторы журнала Time в выпуске от 12 июня 1939 года. А после нападения Гитлера на Польшу удачная метафора журналистов стала общепризнанным термином. В частности, для политиков и ученых. А сам термин – произведение 19 века, его использовали, например Маркс и Энгельс, но это не стало мейнстримом.

При этом некоторые историки не признают даже паузы, которую часто называют латинским термином "Интербеллум" и называют две мировые войны двумя актами одного глобального конфликта.

Так началась Третья мировая или еще нет?

Возвращаясь к нашей "Третьей мировой", то она пока выглядит странно (не надо путать со "Странной войной" – периодом Второй мировой, когда союзники не решались на активные действия против нацистов, держа в голове возможное участие Сталина в войне на стороне Гитлера).

Точнее – еще более странно.

Потому что европейцы вообще не хотят воевать и делали это только в воображении российского телевидения, хотя в последние месяцы московские пропагандисты устали и от этого.

Россия заключила оборонные соглашения с Ираном и Венесуэлой, проводила совместные с Китаем военные учения, но "слила" союзников при первой возможности.

К теме Терпила, которого в союзники не хотят даже диктаторы: как деградировала Россия

Другой подписант оборонного соглашения с Москвой – Северная Корея – присоединилась к войне против Украины, но дальше Курщины сильно не лезла. При этом на украинских участках фронта присутствуют военные из КНДР, но их роль недостаточна для того, чтобы определить их как полноценного участника вторжения. Даже учитывая все поставки корейского оружия и снарядов.

С Китаем еще страннее – Пекин помогает России, но всеми силами пытается сохранить лицо и воздерживается от того, чтобы уже открыто поддержать агрессию московитов.

Это наводит на мысль, что настоящей и монолитной "Оси зла" не существует в природе, зато есть клуб по интересам, где каждое государство преследует собственные цели и не желает полноценно погружаться в то, что российский диктатор Путин называет "движухой".

Не менее все интересно и странно у так называемого "коллективного Запада". Который и не Запад, и не коллективный. НАТО переживает самый большой кризис со времени создания, а так называемый "лидер" так называемого "свободного мира" делает безумные вещи, ведет экономическую войну со своими главными союзниками, публично унижает их, пытается "отжать" их территории, фактически обнулил "Атлантическую хартию" и просто не адекватен.

После январского заявления Трампа о том, что союзники США по войне в Афганистане "держались подальше от фронта" и вообще не были важны, вызвала справедливую волну возмущения и обвинения в неблагодарности. Последствием этих слов стало то, что Европа не желает участвовать в иранской авантюре Трампа и Нетаньяху, а также проекция на то, что будет, когда Трамп захочет повоевать с Китаем.

Конечно, на самом деле все сложнее, вокруг Тайваня пересекаются интересы не только США и КНР, атлантического единства как такового не существовало в начале Второй мировой, а Черчилль был для американцев кем-то вроде бедного родственника без “карт”. А потом Япония напала на Америку, а Гитлер сам объявил войну США и все закрутилось... Но сейчас очень похоже, что "очередную победу" Америка будет добывать в одиночку.

Конечно, предсказывать трудно, в отличие от историков, изучающих прошлое, очевидцы турбулентных событий не имеют преференции использовать послезнание и формировать с его помощью то, о чем в учебниках напишут (или не напишут) как о Третьей мировой.

Не стоит рассчитывать и на точность исторических примеров прошлого. История – не является точной дисциплиной, ее законы еще окончательно не сформированы (если вообще это возможно), а для надежных обобщений имеем не слишком большую выборку событий. Поэтому и в дальнейшем пользуемся метафорами, но помним, мировая война – большое зло. Но, к сожалению, сейчас не невозможное, а вполне себе реальное.

Война – к сожалению, часть человеческой природы и даже угроза уничтожения не надолго останавливает человечество от самоубийственной агрессии. Не зря циники шутят, что после Третьей мировой обязательно будет Четвертая, но вестись она будет копьями.