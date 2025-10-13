Президент США Дональд Трамп принял участие в саммите в Шарм-эль-Шейхе, посвященном заключению соглашения по противостоянию Израиля и ХАМАС. На встрече 13 октября он высказался о вероятности начала Третьей мировой.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Что думает Трамп относительно Третьей мировой?

По его словам, много лет подряд звучали прогнозы, что Ближний Восток станет эпицентром Третьей мировой войны из-за напряженной ситуации в регионе.

Однако такой сценарий удалось предотвратить.

Всегда говорили, что Третья мировая война начнется на Ближнем Востоке, но этого не произойдет,

– подчеркнул американский лидер.

В своей речи он отметил, что в конце концов удалось положить конец десятилетиям непрерывной войны и постоянной опасности. По его словам, это станет началом новой эпохи спокойствия, веры в лучшее будущее и согласия для Израиля, всех народов региона и дальнейшего расцвета Ближнего Востока.

Трамп также заявил, что после достижения мира в Газе его следующая цель – способствовать прекращению войны в Украине.

Что этому предшествовало?