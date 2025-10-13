Третьої світової війни не буде, – Трамп
- Президент США прокоментував можливість початку Третьої світової.
- Він зазначив, що попри труднощі й складну ситуацію на Близькому сході, все ж вдалося досягти миру в регіоні.
Президент США Дональд Трамп узяв участь у саміті в Шарм-ель-Шейху, присвяченому укладанню угоди стосовно протистояння Ізраїля та ХАМАС. На зустрічі 13 жовтня він висловився про ймовірність початку Третьої світової.
Про таке інформує 24 Канал із посиланням на Clash Report.
Що думає Трамп стосовно Третьої світової?
За його словами, багато років поспіль лунали прогнози, що Близький Схід стане епіцентром Третьої світової війни через напружену ситуацію в регіоні.
Однак такий сценарій вдалося відвернути.
Завжди говорили, що Третя світова війна розпочнеться на Близькому Сході, але цього не станеться,
– підкреслив американський лідер.
У своїй промові він наголосив, що врешті-решт вдалося покласти край десятиліттям безперервної війни й постійної небезпеки. За його словами, це стане початком нової доби спокою, віри в краще майбутнє та злагоди для Ізраїлю, усіх народів регіону й подальшого розквіту Близького Сходу.
Трамп також заявив, що після досягнення миру в Газі його наступна мета – сприяти припиненню війни в Україні.
Що цьому передувало?
У четвер, 9 жовтня, Трамп оголосив, що Ізраїль і ХАМАС уклали першу фазу мирної угоди.
В рамках міжнародних візитів на Близький Схід очільник Білого дому приїхав до Ізраїлю, де виступив із промовою в Кнесеті.
Він заявив про завершення конфлікту в Секторі Гази, назвавши досягнуту мирну угоду "ймовірно, найвизначнішим досягненням" у своєму житті.
Крім того, у понеділок, 13 жовтня, ХАМАС звільнив 20 заручників, передавши їх Ізраїлю через Червоний Хрест. Натомість Ізраїль звільнив 1966 палестинських ув'язнених.