Трамп публично признал, что покупает обувь своим министрам: что известно о странном правиле

Президент США Дональд Трамп неожиданно рассказал о своей новой привычке покупать одинаковые туфли для членов правительства и союзников. По словам политика, он лично подбирает и даже оплачивает обувь для своих подчиненных.

В медиа это уже назвали необычной традицией Белого дома, которая вызвала и шутки, и критику. Об этом сообщает CNN.

Что известно о странном правиле Трампа?

Президент США Дональд Трамп публично подтвердил, что покупает обувь для членов своей администрации и близких союзников. Речь идет о классических кожаных туфлях американского бренда Florsheim, которые стоят примерно 145 долларов.

Как сообщают американские медиа, президент настолько полюбил эту обувь, что начал дарить ее чиновникам, журналистам и политикам во время встреч или после разговоров в Овальном кабинете.

Трамп даже имеет своеобразную "фишку": он пытается угадать размер ноги собеседника, после чего поручает помощникам заказать пару туфель. Впоследствии коробки с обувью доставляют в Белый дом.

Среди тех, кто получил такие подарки:

вице-президент Джей Ди Вэнс;

госсекретарь Марко Рубио;

несколько членов кабинета министров;

некоторые медийные союзники Трампа.

Одна из сотрудниц Белого дома рассказала, что обувь от президента есть у всех мужчин администрации. По словам источников, коробки с подписями или короткими записками иногда появляются просто во время рабочих встреч.

Сам президент объяснил, что ему нравится классический стиль обуви и он считает его более профессиональным, чем кроссовки.

Трамп начал носить эти туфли после того, как искал удобную обувь для долгих рабочих дней в Белом доме. Впоследствии он решил, что такую обувь должны носить и его коллеги. Важно, что, по информации медиа, Трамп покупает эти подарки за собственные деньги.

Какие курьезные моменты случались из-за этих туфель?