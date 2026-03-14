В медиа это уже назвали необычной традицией Белого дома, которая вызвала и шутки, и критику. Об этом сообщает CNN.
Что известно о странном правиле Трампа?
Президент США Дональд Трамп публично подтвердил, что покупает обувь для членов своей администрации и близких союзников. Речь идет о классических кожаных туфлях американского бренда Florsheim, которые стоят примерно 145 долларов.
Как сообщают американские медиа, президент настолько полюбил эту обувь, что начал дарить ее чиновникам, журналистам и политикам во время встреч или после разговоров в Овальном кабинете.
Трамп даже имеет своеобразную "фишку": он пытается угадать размер ноги собеседника, после чего поручает помощникам заказать пару туфель. Впоследствии коробки с обувью доставляют в Белый дом.
Среди тех, кто получил такие подарки:
- вице-президент Джей Ди Вэнс;
- госсекретарь Марко Рубио;
- несколько членов кабинета министров;
- некоторые медийные союзники Трампа.
Одна из сотрудниц Белого дома рассказала, что обувь от президента есть у всех мужчин администрации. По словам источников, коробки с подписями или короткими записками иногда появляются просто во время рабочих встреч.
Сам президент объяснил, что ему нравится классический стиль обуви и он считает его более профессиональным, чем кроссовки.
Трамп начал носить эти туфли после того, как искал удобную обувь для долгих рабочих дней в Белом доме. Впоследствии он решил, что такую обувь должны носить и его коллеги. Важно, что, по информации медиа, Трамп покупает эти подарки за собственные деньги.
Какие курьезные моменты случались из-за этих туфель?
Иногда эта традиция приводит к забавным ситуациям. Например, госсекретаря Марко Рубио заметили в туфлях, которые выглядели слишком большими для него. Фото быстро стало вирусным в соцсетях.
Некоторые сотрудники Белого дома шутят, что чиновники могут чувствовать определенное давление – ведь никто не хочет обидеть президента и не носить его подарок.
История быстро стала предметом шуток в медиа и на телешоу. В то же время часть экспертов рассматривает это как очередной пример нестандартного стиля управления Трампа, который часто использует личные жесты для демонстрации лояльности в своем окружении.