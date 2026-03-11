Иногда прямо на заседаниях он спрашивает присутствующих, получили ли они туфли. У самого Трампа, как говорят, в офисе есть целая коллекция этой обуви. Об этом рассказывает WSJ.

Смотрите также Трамп определился с преемниками на выборах президента 2028 года: кто среди фаворитов

Кто получил обувь от Трампа?

Эти любимые туфли Трампа – от американского бренда Florsheim. Они доступны по цене – от 145 долларов. Покупать глава США их начал в конце 2025 года.

Справочно. Компания Florsheim была основана в 1892 году в Чикаго Зигмундом Флоршеймом и его сыном Милтоном. Флоршейм-старший был немецким иммигрантом и сапожником.



Компания экипировала солдат США во время обеих мировых войн. Известно, что президент Гарри Труман тоже носил их обувь. В ней танцевал свою лунную походку в Майкл Джексон.



Но Томас Флоршейм-младший, который сейчас владеет брендом, заявил, что ничего не знает о постоянных заказах Трампа.

Одна из сотрудниц Белого дома рассказала, что обувь от президента есть у всех мужчин администрации.

Это смешно, потому что все боятся их не носить,

– пошутила другая.

Некоторым такой жест от президента не по нраву. Рассказывают, что один из министров жаловался, что ему пришлось убрать в шкаф свои Louis Vuitton.

Трамп угадывает размер обуви во время встреч, потом просит помощника сделать заказ, а через неделю в Белый дом присылают очередную коробку от Florsheim. Иногда американский президент подписывает ее или прикрепляет записку с благодарностью. Обувь он оплачивает сам.

Подарок от Трампа получили, в частности, вице-президент Джей Ди Венса и госсекретарь Марко Рубио. Произошло это в декабре прямо в Овальном кабинете.

Вэнс рассказывал, что Трамп внезапно заявил, что у них "ужасная обувь", спросил размер и достал каталог.

А вот Рубио уже давно носил обувь этого бренда. Когда он баллотировался в президенты в 2016 году, однажды на нем заметили стильные черные ботинки на каблуках. Впрочем, в декабре ему Трамп заказал туфли слишком большого размера.

Обувь от Florsheim также есть у министра транспорта Шона Даффи, министра обороны Пита Гегсета, министра торговли Говарда Лютника, директора по коммуникациям Трампа Стивена Ченга, заместителя главы администрации Джеймса Блэра и спичрайтера Росса Уортингтона, ведущего Fox News Шона Ханнити, сенатора Линдси Грэма.

Интересно. Подарки от президентов в США – традиция, которая тянется с 1880-х годах. Самыми популярными подарками были рождественские индейки. А, например, Рузвельт раздавал брелоки со своим шотландским терьером Фалой. Между тем Линдон Джонсон дарил электрические зубные щетки с президентской печатью. А Джордж Буш-младший – запонки.



Что касается Трампа, то он также любит раздавать кепки MAGA, президентские монеты, фото себя и сотрудников, черные маркеры Sharpie, которыми подписывает документы. Вблизи Овального кабинета даже есть импровизированный сувенирный магазин.

В США появилась провокационная статуя посвященная Трампу