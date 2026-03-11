Іноді просто на засіданнях він запитує присутніх, чи отримали вони туфлі. У самого Трампа, як кажуть, в офісі є ціла колекція цього взуття. Про це розповідає WSJ.

Хто отримав взуття від Трампа?

Ці улюблені туфлі Трампа – від американського бренду Florsheim. Вони доступні за ціною – від 145 доларів. Купувати глава США їх почав наприкінці 2025 року.

Довідково. Компанія Florsheim була заснована 1892 року в Чикаго Зигмундом Флоршеймом та його сином Мілтоном. Флоршейм-старший був німецьким іммігрантом і шевцем.



Компанія екіпірувала солдатів США під час обох світових воєн. Відомо, що президент Гаррі Труман теж носив їхнє взуття. У ньому танцював свою місячну ходу у Майкл Джексон.



Але Томас Флоршейм-молодший, який нині володіє брендом, заявив, що нічого не знає про постійні замовлення Трампа.

Одна зі співробітниць Білого дому розповіла, що взуття від президента є у всіх чоловіків адміністрації.

Це смішно, тому що всі бояться їх не носити,

– пожартувала інша.

Декому такий жест від президента не до вподоби. Розповідають, що один із міністрів скаржився, що йому довелося прибрати в шафу свої Louis Vuitton.

Трамп вгадує розмір взуття під час зустрічей, потім просить помічника зробити замовлення, а через тиждень у Білий дім надсилають чергову коробку від Florsheim. Інколи американський президент підписує її чи прикріплює записку з подякою. Взуття він оплачує сам.

Подарунок від Трампа отримали, зокрема, віцепрезидент Джей Ді Венса та держсекретар Марко Рубіо. Сталося це у грудні просто в Овальному кабінеті.

Венс розповідав, що Трамп раптово заявив, що у них "жахливе взуття", запитав розмір і дістав каталог.

А от Рубіо вже давно носив взуття цього бренду. Коли він балотувався в президенти у 2016 році, одного разу на ньому помітили стильні чорні черевики на підборах. Втім, у грудні йому Трамп замовив туфлі завеликого розміру.

Взуття від Florsheim також є у міністра транспорту Шона Даффі, міністра оборони Піта Гегсета, міністра торгівлі Говарда Лютника, директора з комунікацій Трампа Стівена Ченга, заступника глави адміністрації Джеймса Блера і спічрайтера Росса Вортінгтона, ведучого Fox News Шона Ханніті, сенатора Ліндсі Грема.

Цікаво. Подарунки від президентів у США – традиція, яка тягнеться з 1880-х роках. Найпопулярнішими подарунками були різдвяні індички. А, наприклад, Рузвельт роздавав брелоки зі своїм шотландським тер'єром Фалою. Тим часом Ліндон Джонсон дарував електричні зубні щітки з президентською печаткою. А Джордж Буш-молодший – запонки.



Щодо Трампа, то він також любить роздавати кепки MAGA, президентські монети, фото себе і співробітників, чорні маркери Sharpie, якими підписує документи. Поблизу Овального кабінету навіть є імпровізований сувенірний магазин.

