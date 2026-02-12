Укр Рус
12 февраля, 16:36
В Турции на пляже нашли БПЛА: он принадлежит России

Владислав Кравцов
Основні тези
  • В провинции Орду, Турция, на пляже обнаружили беспилотник, принадлежащий России.
  • Беспилотник не содержал взрывчатки и был передан в полицейский отдел Юнье для экспертизы.

На севере Турции, в провинции Орду, обнаружили беспилотник, По проведенным оценкам, этот дрон принадлежит России.

Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

Что говорят в турецком Минобороны о российском беспилотнике?

В Министерстве национальной обороны Турции отметили, что БПЛА был обнаружен на пляже в районе Юнье черноморской провинции Орду еще 10 февраля 2026 года. 11 февраля на место происшествия были направлены силы спецназначения.


Российский беспилотник обнаружили на пляже в Турции / Фото Hurriyet

В конце концов турецкое министерство указало на принадлежность дрона России. На самом беспилотнике взрывчатка отсутствовала.

БПЛА, который не содержал взрывчатки и, по оценкам, принадлежит России, был передан в полицейский отдел Юнье для экспертизы,
– отметили в Минобороны Турции.

Где еще обнаруживали российские БПЛА недавно?

  • В Молдове в январе охотник обнаружил беспилотник "Гербера" на берегу пруда возле села Нукерень, что в 50 километрах от границы с Украиной. Сам дрон не содержал взрывчатки.

  • В Румынии вблизи порта Мидия в Черном море моряк обнаружил обломок дрона, который могло принести течением после его поражения над Украиной. Сам обломок пришлось взорвать.

  • А 19 декабря 2025 года в турецкой провинции Коджаэли обнаружили российский разведывательный дрон, вероятно, "Орлан-10". МВД Турции после этого инцидента начало расследование.