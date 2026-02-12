В Турции на пляже нашли БПЛА: он принадлежит России
- В провинции Орду, Турция, на пляже обнаружили беспилотник, принадлежащий России.
- Беспилотник не содержал взрывчатки и был передан в полицейский отдел Юнье для экспертизы.
На севере Турции, в провинции Орду, обнаружили беспилотник, По проведенным оценкам, этот дрон принадлежит России.
Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.
Что говорят в турецком Минобороны о российском беспилотнике?
В Министерстве национальной обороны Турции отметили, что БПЛА был обнаружен на пляже в районе Юнье черноморской провинции Орду еще 10 февраля 2026 года. 11 февраля на место происшествия были направлены силы спецназначения.
Российский беспилотник обнаружили на пляже в Турции / Фото Hurriyet
В конце концов турецкое министерство указало на принадлежность дрона России. На самом беспилотнике взрывчатка отсутствовала.
БПЛА, который не содержал взрывчатки и, по оценкам, принадлежит России, был передан в полицейский отдел Юнье для экспертизы,
– отметили в Минобороны Турции.
Где еще обнаруживали российские БПЛА недавно?
В Молдове в январе охотник обнаружил беспилотник "Гербера" на берегу пруда возле села Нукерень, что в 50 километрах от границы с Украиной. Сам дрон не содержал взрывчатки.
В Румынии вблизи порта Мидия в Черном море моряк обнаружил обломок дрона, который могло принести течением после его поражения над Украиной. Сам обломок пришлось взорвать.
А 19 декабря 2025 года в турецкой провинции Коджаэли обнаружили российский разведывательный дрон, вероятно, "Орлан-10". МВД Турции после этого инцидента начало расследование.