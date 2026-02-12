Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

К теме Большая черная дыра на борту: в Стамбуле заметили российский танкер Ursus Maritimus

Что говорят в турецком Минобороны о российском беспилотнике?

В Министерстве национальной обороны Турции отметили, что БПЛА был обнаружен на пляже в районе Юнье черноморской провинции Орду еще 10 февраля 2026 года. 11 февраля на место происшествия были направлены силы спецназначения.



Российский беспилотник обнаружили на пляже в Турции / Фото Hurriyet

В конце концов турецкое министерство указало на принадлежность дрона России. На самом беспилотнике взрывчатка отсутствовала.

БПЛА, который не содержал взрывчатки и, по оценкам, принадлежит России, был передан в полицейский отдел Юнье для экспертизы,

– отметили в Минобороны Турции.

Где еще обнаруживали российские БПЛА недавно?