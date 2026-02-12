Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet.
Що кажуть у турецькому Міноборони про російський безпілотник?
У Міністерстві національної оборони Туреччини зазначили, що БпЛА був виявлений на пляжі в районі Юньє чорноморської провінції Орду ще 10 лютого 2026 року. 11 лютого на місце події були направлені сили спецпризначення.
Російський безпілотник виявили на пляжі у Туреччині / Фото Hurriyet
Зрештою турецьке міністерство вказало на приналежність дрона Росії. На самому безпілотнику вибухівка була відсутня.
БпЛА, який не містив вибухівки та, за оцінками, належить Росії, був переданий до поліційного відділу Юньє для експертизи,
– зазначили у Міноборони Туреччини.
Де ще виявляли російські БпЛА нещодавно?
У Молдові у січні мисливець виявив безпілотник "Гербера" на березі ставка біля села Нукерень, що за 50 кілометрів від кордону з Україною. Сам дрон не містив вибухівки.
У Румунії поблизу порту Мідія в Чорному морі моряк виявив уламок дрона, який могло принести течією після його ураження над Україною. Сам уламок довелося підірвати.
А 19 грудня 2025 року у турецькій провінції Коджаелі виявили російський розвідувальний дрон, ймовірно, "Орлан-10". МВС Туреччини після цього інциденту розпочало розслідування.