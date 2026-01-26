Знімки наслідків атаки ЗСУ по порту в Тамані опублікували на акаунті проєкту Tanker Trackers у мережі Х.

Коли у танкері з'явилась величезна діра?

Танкер російського тіньового флоту Ursus Maritimus помітили 26 січня поблизу Стамбула. Він мав значні пошкодження на правому борту – на знімках виднілась здоровенна діра.

Відомо, що у ніч на 22 грудня судно та ще два причали зазнали масштабної атаки українських безпілотників в російському порту Тамань біля селища Волна.

Водночас телеграм-канал "Кримський вітер" стверджує, що Ursus Maritimus з 24 січня перебуває у турецькому порту Тузла, що в Стамбулі.


Що відомо про атаку на Тамань 22 грудня?

  • Ввечері 21 грудня 2025 року українські дрони атакували порт Тамань у Краснодарському краї. внаслідок удару дрона було пошкоджено трубопровід на одному з терміналів морського порту Тамань. Також начебто пошкоджені два судна на двох причалах.

  • Крім того, після вибухів на об'єкті здійнялась масштабна пожежа, яка охопила площу близько 100 квадратних метрів.

  • Військовий експерт Роман Світан зазначив, що відпрацювання по Таманському півострову є важливим для СОУ, оскільки там є три великі порти, зокрема "Кавказ". Саме він відіграє вагому роль у сполученні з окупованим Кримом, куди перекидається військова амуніція для російської армії.