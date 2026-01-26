Знімки наслідків атаки ЗСУ по порту в Тамані опублікували на акаунті проєкту Tanker Trackers у мережі Х.

Коли у танкері з'явилась величезна діра?

Танкер російського тіньового флоту Ursus Maritimus помітили 26 січня поблизу Стамбула. Він мав значні пошкодження на правому борту – на знімках виднілась здоровенна діра.

Відомо, що у ніч на 22 грудня судно та ще два причали зазнали масштабної атаки українських безпілотників в російському порту Тамань біля селища Волна.

Водночас телеграм-канал "Кримський вітер" стверджує, що Ursus Maritimus з 24 січня перебуває у турецькому порту Тузла, що в Стамбулі.



Що відомо про атаку на Тамань 22 грудня?