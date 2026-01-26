Снимки последствий атаки ВСУ по порту в Тамани опубликовали на аккаунте проекта Tanker Trackers в сети Х.

Когда в танкере появилась огромная дыра?

Танкер российского теневого флота Ursus Maritimus заметили 26 января вблизи Стамбула. Он имел значительные повреждения на правом борту – на снимках виднелась здоровенная дыра.

Известно, что в ночь на 22 декабря судно и еще два причала подверглись масштабной атаке украинских беспилотников в российском порту Тамань возле поселка Волна.

В то же время телеграмм-канал "Крымский ветер" утверждает, что Ursus Maritimus с 24 января находится в турецком порту Тузла, что в Стамбуле.


Масштабы разрушений российского танкера: смотрите фото проекта Tanker Trackers

Что известно об атаке на Тамань 22 декабря?

  • Вечером 21 декабря 2025 года украинские дроны атаковали порт Тамань в Краснодарском крае. в результате удара дрона был поврежден трубопровод на одном из терминалов морского порта Тамань. Также якобы повреждены два судна на двух причалах.

  • Кроме того, после взрывов на объекте поднялся масштабный пожар, который охватил площадь около 100 квадратных метров.

  • Военный эксперт Роман Свитан отметил, что отработка по Таманскому полуострову является важным для СОУ, поскольку там есть три крупных порта, в частности "Кавказ". Именно он играет важную роль в сообщении с оккупированным Крымом, куда перебрасывается военная амуниция для российской армии.