Снимки последствий атаки ВСУ по порту в Тамани опубликовали на аккаунте проекта Tanker Trackers в сети Х.

Когда в танкере появилась огромная дыра?

Танкер российского теневого флота Ursus Maritimus заметили 26 января вблизи Стамбула. Он имел значительные повреждения на правом борту – на снимках виднелась здоровенная дыра.

Известно, что в ночь на 22 декабря судно и еще два причала подверглись масштабной атаке украинских беспилотников в российском порту Тамань возле поселка Волна.

В то же время телеграмм-канал "Крымский ветер" утверждает, что Ursus Maritimus с 24 января находится в турецком порту Тузла, что в Стамбуле.



Сообщение проекта Tanker Trackers в сети Х / Скриншот

Масштабы разрушений российского танкера: смотрите фото проекта Tanker Trackers

Что известно об атаке на Тамань 22 декабря?