Снимки последствий атаки ВСУ по порту в Тамани опубликовали на аккаунте проекта Tanker Trackers в сети Х.
Когда в танкере появилась огромная дыра?
Танкер российского теневого флота Ursus Maritimus заметили 26 января вблизи Стамбула. Он имел значительные повреждения на правом борту – на снимках виднелась здоровенная дыра.
Известно, что в ночь на 22 декабря судно и еще два причала подверглись масштабной атаке украинских беспилотников в российском порту Тамань возле поселка Волна.
В то же время телеграмм-канал "Крымский ветер" утверждает, что Ursus Maritimus с 24 января находится в турецком порту Тузла, что в Стамбуле.
Сообщение проекта Tanker Trackers в сети Х / Скриншот
Масштабы разрушений российского танкера: смотрите фото проекта Tanker Trackers
Что известно об атаке на Тамань 22 декабря?
Вечером 21 декабря 2025 года украинские дроны атаковали порт Тамань в Краснодарском крае. в результате удара дрона был поврежден трубопровод на одном из терминалов морского порта Тамань. Также якобы повреждены два судна на двух причалах.
Кроме того, после взрывов на объекте поднялся масштабный пожар, который охватил площадь около 100 квадратных метров.
Военный эксперт Роман Свитан отметил, что отработка по Таманскому полуострову является важным для СОУ, поскольку там есть три крупных порта, в частности "Кавказ". Именно он играет важную роль в сообщении с оккупированным Крымом, куда перебрасывается военная амуниция для российской армии.