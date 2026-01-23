Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Медиазона".

Какие детали поражения крейсера "Москва" стали известны?

2-й московский Западный окружной военный суд вынес приговор по делу о затоплении крейсера "Москва", фактически впервые признав, что судно было поражено украинскими ракетами. За "преступление" суд заочно осудил на пожизненное командира 406 артиллерийской бригады ВМС Украины Андрея Шубина по статье о международном терроризме. Именно он якобы приказал нанести ракетные удары по "Москве" и фрегату "Адмирал Эссен". В результате атаки по последнему, был ранен один человек.

Кроме того, суд постановил взыскать с украинского военного 2,2 миллиарда рублей, что эквивалентно около 29 миллионам долларов.

По данным московского суда, в результате ракетного удара по крейсеру вспыхнул пожар, который привел к гибели 20 членов экипажа крейсера. Еще 24 моряка получили телесные повреждения различной степени тяжести. Восемь человек считаются пропавшими без вести.

Вскоре пресс-служба удалила эту информацию, однако текст сохранился.



Текст приговора / Скриншот "Медиазоны"

Что ранее Россия говорила о поражении крейсера?