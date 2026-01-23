Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Медиазона".
Какие детали поражения крейсера "Москва" стали известны?
2-й московский Западный окружной военный суд вынес приговор по делу о затоплении крейсера "Москва", фактически впервые признав, что судно было поражено украинскими ракетами. За "преступление" суд заочно осудил на пожизненное командира 406 артиллерийской бригады ВМС Украины Андрея Шубина по статье о международном терроризме. Именно он якобы приказал нанести ракетные удары по "Москве" и фрегату "Адмирал Эссен". В результате атаки по последнему, был ранен один человек.
Кроме того, суд постановил взыскать с украинского военного 2,2 миллиарда рублей, что эквивалентно около 29 миллионам долларов.
По данным московского суда, в результате ракетного удара по крейсеру вспыхнул пожар, который привел к гибели 20 членов экипажа крейсера. Еще 24 моряка получили телесные повреждения различной степени тяжести. Восемь человек считаются пропавшими без вести.
Вскоре пресс-служба удалила эту информацию, однако текст сохранился.
Текст приговора / Скриншот "Медиазоны"
Что ранее Россия говорила о поражении крейсера?
Напомним, флагман Черноморского флота России флагман Черноморского флота России крейсер "Москва" затонул 14 апреля 2022 года в Черном море вблизи острова Змеиный. За день до того появилась информация о пожаре на судне.
Поздно вечером 14 апреля Россия официально признала, что ее крейсер "Москва" затонул. Это произошло во время его буксировки в порт временно оккупированного Севастополя.
В то же время в Вооруженных силах Украины заявили, что корабль был поражен двумя противокорабельными ракетами "Нептун". Впрочем российская сторона эту версию не подтверждала и продолжала подчеркивать, что на борту произошел пожар, который привел к детонации боеприпасов.