Про це повідомляє російське опозиційне видання "Медіазона".
Дивіться також "Вже 20% зупинилося": Зеленський розповів про боротьбу з "тіньовим флотом" Росії
Які деталі ураження крейсера "Москва" стали відомі?
2-й московський Західний окружний військовий суд ухвалив вирок у справі про затоплення крейсера "Москва", фактично вперше визнавши, що судно було уражене українськими ракетами. За "злочин" суд заочно засудив на довічне командира 406 артилерійської бригади ВМС України Андрія Шубіна за статтею про міжнародний тероризм. Саме він нібито наказав завдати ракетних ударів по "Москві" та фрегату "Адмірал Ессен". Внаслідок атаки по останньому, була поранена одна людина.
Крім того, суд постановив стягнути з українського військового 2,2 мільярда рублів, що еквівалентно близько 29 мільйонам доларів.
За даними московського суду, внаслідок ракетного удару по крейсеру спалахнула пожежа, яка призвела до загибелі 20 членів екіпажу крейсера. Ще 24 моряки отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Восьмеро осіб вважаються зниклими безвісти.
Невдовзі пресслужба видалила цю інформацію, однак текст зберігся.
Текст вироку / Скриншот "Медіазони"
Що раніше Росія говорила про ураження крейсера?
Нагадаємо, флагман Чорноморського флоту Росії крейсер "Москва" затонув 14 квітня 2022 року в Чорному морі поблизу острова Зміїний. За день до того з'явилась інформація про пожежу на судні.
Пізно ввечері 14 квітня Росія офіційно визнала, що її крейсер "Москва" затонув. Це відбулось під час його буксирування в порт тимчасово окупованого Севастополя.
Водночас у Збройних силах України заявили, що корабель було уражено двома протикорабельними ракетами "Нептун". Втім російська сторона цю версію не підтверджувала й продовжувала наголошувати, що на борту сталась пожежа, яка призвела до детонації боєприпасів.