Про це повідомляє російське опозиційне видання "Медіазона".

Які деталі ураження крейсера "Москва" стали відомі?

2-й московський Західний окружний військовий суд ухвалив вирок у справі про затоплення крейсера "Москва", фактично вперше визнавши, що судно було уражене українськими ракетами. За "злочин" суд заочно засудив на довічне командира 406 артилерійської бригади ВМС України Андрія Шубіна за статтею про міжнародний тероризм. Саме він нібито наказав завдати ракетних ударів по "Москві" та фрегату "Адмірал Ессен". Внаслідок атаки по останньому, була поранена одна людина.

Крім того, суд постановив стягнути з українського військового 2,2 мільярда рублів, що еквівалентно близько 29 мільйонам доларів.

За даними московського суду, внаслідок ракетного удару по крейсеру спалахнула пожежа, яка призвела до загибелі 20 членів екіпажу крейсера. Ще 24 моряки отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Восьмеро осіб вважаються зниклими безвісти.

Невдовзі пресслужба видалила цю інформацію, однак текст зберігся.



Текст вироку / Скриншот "Медіазони"

Що раніше Росія говорила про ураження крейсера?